西甲︱賓斯馬末段助皇馬擊敗愛斯賓奴　利雲杜夫斯基領巴塞大勝

西甲兩大勁旅在周日(28日)齊齊贏波。剛獲得歐洲足協年度最佳球員的賓斯馬（Karim Benzema），在末段梅開二度，以3:1擊敗主場的愛斯賓奴。而巴塞羅那，就同樣有利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）攻入兩球，以4:0大破華拉杜列。
作客去到巴塞羅那，皇馬面對愛斯賓奴雖然在12分鐘，就由雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）接應曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）的直線，禁區內射入為皇馬取得領先。然而祖斯魯（Joselu）在43分鐘射門雖然被皇馬門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）擋到，但皮球仍落在其面前，令他成功補中，半場為愛斯賓奴追和1:1。
換邊後，皇馬雖然有一次的入球，只是被球證判賓斯馬越位而無效。但是皇馬在88分鐘，仍然由這位法國射手，接應洛迪高高斯（Rodrygo）的傳中，一腳伸入為皇馬再度領先。而在補時階段，愛斯賓奴有門將的利甘迪（Benjamin Lecomte）的犯規領紅牌，而賓斯馬在禁區頂主射罰球，為皇馬最後鎖定3:1的勝局。
巴塞大勝4:0
至於巴塞羅那就在主場，迎戰前巴西國腳朗拿度（Ronaldo）做老闆的華拉杜列。利雲杜夫斯基雖然先有一記頭槌中柱，不過在24分鐘，巴塞還是由他接應隊友的傳中，在遠柱先開紀錄。之後柏迪（Pedri）在43分鐘禁區頂的妙射，為巴塞半場領先至2:0。
下半場巴塞繼續爭取入球，利雲杜夫斯基在64分鐘，接應奧士文尼迪比尼（Ousmane Dembele）的傳送，禁區巧妙射入，為巴塞擴大領先的優勢。而沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）在補時再建一功之下，為巴塞以4:0大勝一仗。