西甲︱賓斯馬末段助皇馬擊敗愛斯賓奴　利雲杜夫斯基領巴塞大勝

西甲兩大勁旅在周日(28日)齊齊贏波。剛獲得歐洲足協年度最佳球員的賓斯馬（Karim Benzema），在末段梅開二度，以3:1擊敗主場的愛斯賓奴。而巴塞羅那，就同樣有利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）攻入兩球，以4:0大破華拉杜列。

作客去到巴塞羅那，皇馬面對愛斯賓奴雖然在12分鐘，就由雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）接應曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）的直線，禁區內射入為皇馬取得領先。然而祖斯魯（Joselu）在43分鐘射門雖然被皇馬門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）擋到，但皮球仍落在其面前，令他成功補中，半場為愛斯賓奴追和1:1。

換邊後，皇馬雖然有一次的入球，只是被球證判賓斯馬越位而無效。但是皇馬在88分鐘，仍然由這位法國射手，接應洛迪高高斯（Rodrygo）的傳中，一腳伸入為皇馬再度領先。而在補時階段，愛斯賓奴有門將的利甘迪（Benjamin Lecomte）的犯規領紅牌，而賓斯馬在禁區頂主射罰球，為皇馬最後鎖定3:1的勝局。