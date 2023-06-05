西甲︱賓施馬告別戰建功　皇馬1:1迫和畢爾包

賽前已經宣布約滿離開皇家馬德里的賓施馬（Karim Benzema），在西甲的煞科戰，為皇馬射入12碼，令球隊以1:1迫和畢爾包，以聯賽亞軍完成今個賽季，而賓斯馬亦結束14年的皇馬生涯。

皇馬賽前已經確定，包括賓施馬及夏薩特（Eden Hazard）會在約滿離隊。今仗對於早前失落聯賽的皇馬，仍有機會被馬德里體育會趕過而跌落第3。上半場客隊的畢爾包10分鐘就有一次12碼機會，只是米基華斯加（Mikel Vesga）主射被門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）撲出。皇馬之後都有埋門的機會，不過洛迪高高斯（Rodrygo）想扭過門將被撲出，之後的補射都被畢爾包守將擋住，半場雙方踢平0:0。