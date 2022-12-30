西甲｜賓施馬壓陣搶榜首 皇馬征華拉度列

由於西甲榜首巴塞隆拿周六才出場，衛冕的皇家馬德里今晚深夜在聯賽作客華拉度列(31/12 04:30)，只要可全取3分，即可暫時重返榜首。

暫時在西甲落後巴塞2分的皇馬，陣中三大主將包括「魔笛」莫迪歷、法國雙星曹亞文尼及卡馬雲加自世盃後，仍在休假，今場不會上陣；不過未有亮相世盃的金球獎得主賓施馬已傷愈復操，今場大有機會跟巴西孖寶雲尼斯奧斯祖利亞，以及洛迪高高斯，加上烏拉圭國腳中場費達歷高華維迪壓陣，以上4人復賽前在西甲總入球已佔球隊約58%，皇馬要延續對上3次跟華拉度列對賽，全勝1比0的佳績，仍寄厚望。

「升班馬」華拉度列上半季表現令人尚算滿意，暫排聯賽榜12位，球隊除了早前在西班牙盃大炒對手過關收熱身之效外；該隊小休前聯賽主場表現突出，錄得3連勝，可增強今場信心。不過最大隱憂是為摩洛哥奪世盃殿軍功臣之一、中堅艾耶美基帶傷而回，成主隊今場搶分最大阻憂。

今場兩軍最大淵源是華拉度列班主，正是鼎鼎大名的巴西前鋒朗拿度，後者不但在球員時代曾兩為皇馬奪西甲錦標，在2007/08年短暫效力意甲AC米蘭時，教練正是現任皇馬主帥安察諾堤。

