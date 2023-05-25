西甲︱賽會主席向雲尼斯奧斯道歉　巴塞提前與佐迪艾巴解約

聯賽一度跌落第3的皇馬，在周中主場對華歷簡奴，聯賽冠軍早已由巴塞隆拿奪得，皇馬餘下比賽只是與馬德里體育會作名次之爭。今仗皇馬先由賓斯馬（Karim Benzema）取得領先，然而華歷簡奴84分鐘由魯爾杜馬斯（Raul de Tomas）追平。不過皇馬在89分鐘再有洛迪高高斯（Rodrygo）建功，最終以2:1擊敗對手，加上同日另一場，馬體會僅與愛斯賓奴踢平3:3，令皇馬重上聯賽的次席，馬體會就跌落第3。

皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）的歧視事件，獲撤銷停賽的雲尼斯奧斯在對華歷簡奴的比賽休戰，而球隊亦順利以2:1贏波，球迷在比賽期間亦鼓掌表示對這位巴西射手的支持。至於西甲主席的Javier Tebas，為自己在社交媒體指雲尼斯奧斯未有出席反歧視會談的批評致歉。

球迷第20分鐘鼓掌支持

而在皇馬的比賽，皇馬球員賽前穿上20號的球衣，以示對雲尼斯奧斯的支持，至於球迷亦在20分鼓掌支持，雲尼斯奧斯在球場上向球迷表示感謝。

另外早前批評雲尼斯奧斯的西甲主席Javier Tebas致歉，他表示：「我不是想要攻擊雲尼斯奧斯，不過如果令人有這樣理解，我要為此道歉。這不是我的目的，而且差很遠。我想澄清及解釋。」早前他在Twitter就雲尼斯奧斯指控種族歧視在西甲成為「日常」，Tebas就在Twitter批評雲尼斯奧斯卻沒有出席西甲的反歧視會議表達意見。

至於已贏得冠軍的巴塞，宣布與34歲的守將佐迪艾巴（Jordi Alba）提前解約，以節省球隊的薪酬開支。球隊早前已宣布另一位老將布斯基斯（Sergio Busquets）今季後離隊，而艾巴與巴塞本來仍有合約，不過球隊最終選揮讓艾巴離隊，並騰空薪酬空間。艾巴為巴塞上陣458次，包括今季的29場。而他自2012年從華倫西亞回歸巴塞以來，6次贏得西甲冠軍，另外5次國王盃冠軍及1個歐聯冠軍。