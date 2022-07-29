西甲︱賽會主席料巴塞可註冊新兵　祖利斯古迪落實加盟

西甲的巴塞羅那繼續在轉會市場「搶人」，繼早前搶先車路士簽得列斯聯的巴西中場拉芬夏比洛尼（Raphinha）之後，再次「騎劫」車路士的中堅目標人選祖利斯古迪（Jules Kounde）。據西班牙傳媒指，祖利斯古迪的轉會費達6,000萬歐元（約4.8億港元）。對於巴塞的轉會市場策略，西甲主席Javier Tebas就表示，相信巴塞清楚自己的行動，並預計巴塞可以為新加盟球員註冊。

巴塞羅那落實祖利斯古迪從西維爾轉會，然而這宗轉會據報激怒了車路士。因為巴塞早前與車路士的目標之一的奧士文尼迪比尼（Ousmane Dembele）續約，加上免費簽入車路士守將的基斯甸臣（Andreas Christensen），又從列斯手上搶走拉芬夏，今次再「攔途截劫」，難免令車路士不滿。而巴塞亦有傳會再向車路士開出新報價，企圖簽入車路士的馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）及艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）。

然而巴塞的負債高企是人所共知的事，可是球隊接二連三以高價收購球員，令歐洲球壇不滿。加上西甲的新規定下，球會需要遵從薪酬限制才可以完成球員註冊，因此目前法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）拒絕減薪及轉會之下，令包括利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）在內的新兵，或可能無法註冊。

西甲主席稱巴塞需要點時間解決

不過西甲主席Javier Tebas就認為巴塞在轉會市場上沒有問題：「他們知道他們應該做甚麼。我想他們仍有一些工作要做，不過他們正在正確的軌道上。」對於巴塞可否註冊新兵，他表示：「去問巴塞羅那吧。我可以說他們是很懂得這規則，他們會注意到他們所做的事。他們仍需要去做到，不過這只是需要點時間。」

對於西甲給巴塞開出的薪酬限制是負1.44億歐元（約11.52億港元），Javier Tebas就解釋可以如何減少：「他們以2.07億歐元出售了10%電視轉播權。然後他們再增大至25%，我想這讓他們獲得多3.5億歐元。這已經有5億歐元，然後我想他們還有其他。因此，如果他們可以讓一些球員離開，這可以解釋到這些轉會。」