西甲｜贏波告別巴塞 沙維寸爆：繼任者要受苦

西甲煞科，賽前已穩奪聯賽亞軍的巴塞隆拿，在收爐戰作客以2比1力克西維爾，為這個大起大落球季畫上句號。早前收到球會會長拿樸達(Joan Laporta)送上大信封的主帥沙維(Xavi)，在賽後記招上，堅持球隊已走在正確方向，卻句句寸爆管理層。

羅拔利雲度夫斯基與法明盧比斯各入一粒，助巴塞在煞科戰作客打敗西維爾。全年四大皆空當然不完美，但球隊在重建中仍能展示不俗的競爭力；只是沙維與球會管理層關係欠佳，最終被辭退；有指前拜仁慕尼黑及德國國家隊主帥費歷克，稍後接掌帥印。