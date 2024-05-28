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體育
2024-05-28 04:30:23
日報

西甲｜贏波告別巴塞 沙維寸爆：繼任者要受苦

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西甲煞科，賽前已穩奪聯賽亞軍的巴塞隆拿，在收爐戰作客以2比1力克西維爾，為這個大起大落球季畫上句號。早前收到球會會長拿樸達(Joan Laporta)送上大信封的主帥沙維(Xavi)，在賽後記招上，堅持球隊已走在正確方向，卻句句寸爆管理層。

羅拔利雲度夫斯基與法明盧比斯各入一粒，助巴塞在煞科戰作客打敗西維爾。全年四大皆空當然不完美，但球隊在重建中仍能展示不俗的競爭力；只是沙維與球會管理層關係欠佳，最終被辭退；有指前拜仁慕尼黑及德國國家隊主帥費歷克，稍後接掌帥印。

沙維自言是解脫

沙維的教練團隊，賽後仍在球員通道上與一眾球員逐一握手道別，但沙維卻已早早離開。記招上，沙維表示：「解脫！就是球會的決定，我們需要尊重。我們還未贏得冠軍，但總算已走在正確路上。足球就是這樣，領袖作出決定。我們為所做的事感到滿意，期間贏過兩個冠軍(上屆西甲及西超盃)，情況就是艱難，但球員的回應非常神奇。」

古巴斯耶馬爾成巴塞新基石

被問到他的離開，沙維補充：「他們(球會高層)一直針對我，讓我不能冷靜工作；很遺憾，這就是教練的生涯。未來的環境絕不會變，我會告訴下位繼任者，他將會受苦，並且必須冷靜，這是個複雜的位置。」沙維點名未來潛力新星古巴斯、耶馬爾及方治等，球會未來目標就是要幫他們成長。

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