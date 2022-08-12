西甲︱距開賽餘1日　巴塞仍只得17人註冊

西甲聯賽在香港時間的周六(13日)凌晨展開，而上屆聯賽亞軍的巴塞羅那將會在較後時間在主場迎戰華歷簡奴。不過，根據西甲的官方網站，巴塞陣中只有17名球員註冊，當中包括3名不獲球隊起用的球員，在餘下不足48小時，巴塞仍急須解決薪酬上限的問題。

今季豪花逾億歐元增兵的巴塞，不過在季前被西甲賽會將其薪酬限制列為負數，以至球隊新加盟球員根本沒法註冊。然而荷蘭中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）既拒絕轉會亦拒絕減薪，從而令球隊面對困境。雖然有指球隊會繼續操取槓桿操作以及勸說球員減薪，但能否趕及在當地時間周末晚完成註冊仍然未明。

3人未獲發號碼

現時巴塞已註冊的球員只有迪史特根（Marc-Andre Ter Stegen）一個門將，而包括烏姆迪迪（Samuel Umtiti）及巴夫韋迪（Martin Braithwaite），因為早已被通知不會被起用而未有獲發球衣號碼，至於尼高干沙利斯（Nico Gonzalez）亦因為將外借華倫西亞而沒有登記號碼。然而巴塞仍有如加維（Gavi）等3名的青年球員可以在未有註冊之下上陣，故球隊仍可維持17人可用。

然而，距離轉會窗關閉只有不足3個星期，有指巴塞對能否解決有關問題仍保持樂觀，但有可能要到最後一刻方能解決。