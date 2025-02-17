西甲｜追趕馬德里雙雄 巴塞勢破華歷簡奴

耶馬爾

利雲度夫斯基

拉芬夏

西甲本輪壓軸好戲，由志切重奪冠軍的巴塞隆拿，在今晚深夜主場迎戰近況大勇的華歷簡奴。「地上最強」剛戰大炒西維爾，聯賽開季至今23戰已入64球，火力全開，級數又遠勝對手，今場可博主隊大捷，繼續前領的馬德里雙雄。(球賽編號FB7632，2月18日04:00開賽) 巴塞踏入2025年，聯賽表現回勇，4戰3勝1和，包括上仗西甲作客4比1大破西維爾，甚至上月底曾在主場狂數華倫西亞「七個一皮」，緊守第3位。眾鋒神勇，羅拔利雲度夫斯基(Lewandowski)、拉芬夏比洛尼(Raphinha)及耶馬爾(Yamal)的無敵鐵三角，各人均狀態大勇，無堅不摧。

利雲度夫斯基

丹尼爾奧莫

事實上，巴塞現時在聯賽攻入64球，已經超越16/17球季的同期數字63球。此外，巴塞在11/12球季在名帥哥迪奧拿帶領下，成為當時四冠王，全季各項賽事64場攻入190球，平均每場約入2.97球；而今季暫時在各項賽事36場入113球，平均每場更已入約3.14球，今季巴塞的「鋒」芒，自然更令人期待，有力締造隊史最佳。 年輕中前場粒粒星 巴塞今場有近期腳風頗順的年輕攻中法明盧比斯(Fermin Lopez)停賽；但近期球隊傷兵問題已紓緩，中場包括加維(Gavi)、柏迪(Pedri)與丹尼爾奧莫(Olmo)等，粒粒皆星，為鋒線提供大量輸送，要贏2球或以上亦大把本錢。