西甲｜雙星候命 皇馬使命必「達」 巴塞大勇穩勝西維爾

西甲榜首雙雄皇家馬德里及巴塞隆拿，周末分途作客；其中次席的「銀河艦隊」皇馬明晚深夜造訪切爾達時，將有兩大前鋒基利安麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞復出。相反對手切爾達的隊長伊亞高艾斯巴斯停賽，此消彼長，皇馬客勝必捧。(球賽編號FB2377，10月20日03:00開賽)



今夏加盟皇馬的麥巴比，在本月國際賽期「傾掂數」掛免戰牌；聲稱要留在皇馬提升體能與狀態，更強調往後除真正大賽以外，將會減少為法國隊出賽，以便專心為球會及個人榮譽而戰。今次回到西甲，當然要展現良好狀態，以反駁外界近期的批評聲音。至於背傷的雲尼斯奧斯經過國際賽期空檔，得到全面休息後；二人今屆西甲共入9球，接近球隊的半數；如今有望齊齊復出，大大增加贏波籌碼。 皇馬開季順 力追巴塞 再者，皇馬近期狀態極佳，近6場聯賽打出了5勝1和成績，唯一失分場次只是馬德里打吡作客打和1比1。現時皇馬落後「一哥」宿敵巴塞3分，為免進一步被拋離，決心必足。

對手切爾達上仗西甲以1比0小勝弱旅拉斯彭馬斯，終止了聯賽3場不勝走勢，暫列中游；但問題是該隊兩大主力包括中場摩利巴(Moriba)與隊長前鋒伊亞高艾斯巴斯，同因累積黃牌夠數，今場停賽。再考慮到雙方近8次聯賽交手，皇馬錄得全勝，格食格下，明晚不勝無歸。 巴塞迎西維爾 奧莫復出 另一方面，聯賽「一哥」、9戰8捷的巴塞周日深夜主場對西維爾時，在西甲已入10球的波蘭射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)，在國際賽受傷，可幸歸隊後證實腓骨只是瘀傷，今場料可以候命。 雖然其前鋒拍檔、西班牙天才耶馬爾(Lamine Yamal)同時在國際賽弄傷腿筋，今場休戰；可幸攻中王牌丹尼爾奧莫(Dani Olmo)已傷愈，而隊長巴西翼鋒拉芬夏比洛尼(Raphinha)繼續腳風大順，剛戰國際賽梅開二度，巴塞今場要贏近5次對戰全敗、今屆主強客弱的西維爾，難度不大。(球賽編號FB2419，10月21日03:00開賽) 相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會