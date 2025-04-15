西甲｜馬德里體育會大勝榜尾華拉杜列　艾華利斯12碼梅開二度

在歐聯被同市宿敵皇家馬德里淘汰，馬體會周中毋須出戰歐聯故可以成為周一獨腳戲的焦點。面對聯賽僅得16分的華拉杜列，馬體會卻先在21分鐘落後，基文迪朗格勒（Clement Lenglet）被視像助理裁判（VAR）指禁區內手球，球證翻看後判處12碼，華拉杜列由西拉（Mamadou Sylla）操刀射入領先。不過4分鐘後VAR亦指華拉杜列在禁區犯規，馬體會亦獲得12碼，艾華利斯操刀為馬體會追平。馬體會在2分鐘後，再由古利亞奴施蒙尼（Giuliano Simeone）建功，半場馬體會反先2:1。

換邊後華拉杜列將比分追平，查維山齊士（Javi Sanchez）在56分鐘主射罰球，省中干拿加歷查（Conor Gallagher）改變方向，一度為作客的華拉杜列追和2:2。不過馬體會在72分鐘再獲12碼，艾華利斯再一次操刀射入，馬體會再領先。加上後備殺手阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）79分鐘再下一城，令馬體會4:2大勝。馬體會贏波後，以63分排聯賽第3，與次席的皇馬僅差3分，不過與榜首巴塞隆拿就有7分距離。而華拉杜列仍以16分墊底，距離護級區的艾拉維斯差14分，餘下7場聯賽降班僅時間問題。