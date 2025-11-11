西甲｜馬德里體育會獲美國集團收購成主要股東

西甲馬德里體育會宣布，以美國為基地的資產公司阿波羅體育資本將購入球會大多數的股權，作為球隊未來的最大股東。以馬體會的估值為25億歐元計，該公司將耗資13億歐元進行收購。

據外國媒體報遁，阿波羅體育會收購馬體會51%至55%的股權，成為球會單一最大股東，期望在明年第1節完成收購。馬體會的聲明表示：「作為協議的一部份，基爾（Miguel Angel Gil）及施里素（Enrique Cerezo）會繼續作為球會行政總裁及會長來領導球會，代表着他們會繼續作為股東之一，並確保球會的願景在他們計劃下得以持續。阿波羅體育資本的投資，需要滿足基本的成交條件，包括獲得監管部門批准，預計將於2026年第1季完成。交易完成後，馬德里體育會，包括聖路易斯體育會及渥太華體育會，都將由阿波羅體育資本，基爾、施里素等持有多數的股權。」