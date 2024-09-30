西甲｜馬德里體育會補時追平　打吡戰與皇家馬德里各一言和

西甲榜首的巴塞隆拿，雖然在周末的聯賽輸波，但尾隨的馬德里雙雄還是未能拉近差距。在周日（29日）的馬德里打吡，馬德里體育會憑安祖哥利亞（Angel Correa）補時追和，與皇家馬德里打成1:1平手，雙方各得1分，仍落後巴塞3至5分。

今季作出大量收購的馬體會，在主場迎戰上屆冠軍的皇馬。縱然雙方上半場互無紀錄，但是比賽在場內場外都非常激烈。在比賽的下半場64分鐘，艾達米列迪奧（Eder Militao）先為作客的皇馬打開紀錄。不過及後門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）向球證投訴主隊球迷向他投擲雜物，當中更包括有打火機等物品。球證因此與兩隊領隊溝通，並讓球員返回更衣室。而馬體會的主帥施蒙尼（Diego Simeone）之後與幾位馬體會球員，向主場球迷作出呼籲冷靜，比賽才在20分鐘左右後重開。