西甲｜馬德里體育會補時追平　打吡戰與皇家馬德里各一言和

西甲榜首的巴塞隆拿，雖然在周末的聯賽輸波，但尾隨的馬德里雙雄還是未能拉近差距。在周日（29日）的馬德里打吡，馬德里體育會憑安祖哥利亞（Angel Correa）補時追和，與皇家馬德里打成1:1平手，雙方各得1分，仍落後巴塞3至5分。
今季作出大量收購的馬體會，在主場迎戰上屆冠軍的皇馬。縱然雙方上半場互無紀錄，但是比賽在場內場外都非常激烈。在比賽的下半場64分鐘，艾達米列迪奧（Eder Militao）先為作客的皇馬打開紀錄。不過及後門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）向球證投訴主隊球迷向他投擲雜物，當中更包括有打火機等物品。球證因此與兩隊領隊溝通，並讓球員返回更衣室。而馬體會的主帥施蒙尼（Diego Simeone）之後與幾位馬體會球員，向主場球迷作出呼籲冷靜，比賽才在20分鐘左右後重開。
比賽重開之後，皇馬雖然仍有增添比數機會，只是球員未能把握。到補時的5分鐘，哥利亞接應隊友的直線入楔，禁區內扣過出迎的高圖爾斯後射入空門，為馬體會追平1:1。雖然馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）因為從後攔截被球證直線紅牌驅逐，不過馬體會仍守住1:1的比數完場，雙方各得1分。皇馬仍以3分落後榜首的巴塞排第2，而馬體會就以5分落後排第3。
施蒙尼批高圖爾斯挑釁球迷
賽後施蒙尼就批評高圖爾斯，在皇馬入球後面向馬體會球迷慶祝挑釁主隊球迷情緒：「你可以慶祝入球，不過不是面向球迷，並做出這種手勢。球迷不只是自己突然憤怒，而是他們的憤怒是有原因的。」高圖爾斯在效力車路士期間，曾外借過馬體會。而皇馬的安察洛堤（Carlo Ancelotti）就認為，球證暫停比賽是正確，而對於今場失分，他指：「我們很接近勝利，不過這（迫和）仍是會發生，因為對手是很強。我一直很想法都正面，不會負面。我想我們是從前列份子中取得分數。」