西甲｜馬略卡小島威力 勢擋畢爾包

馬略卡今季由巴斯克人教練阿拉薩迪領軍，進步神速；加上「小島」主場威力一向不俗，今晚深夜在西甲鬥巴斯克球隊畢爾包，有力坐和望贏。(球賽編號FB2990，10月29日04:00開賽)

馬略卡19/20年度降班後，翌季在西乙即以亞軍姿態回升；對上3季在頂級聯賽分別排第16、9及上屆的15位。今夏改由阿拉薩迪領軍，此子之前在奧沙辛拿領軍6季，除首季領軍即成功升西甲外，上季更曾打入歐協聯附加賽，足證是有料之人。球隊今夏簽入的幾位重要球員，包括哥倫比亞國腳守將莫積卡、皇家蘇斯達年輕借將翼鋒羅拔圖拿華路，以及在波琴簽得的日本國腳淺野拓磨；雖然後者正在養傷，但科索沃主力射手梅利基，上仗下半場一箭定江山，帶領球隊主場1比0氣走華歷簡奴。