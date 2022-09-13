西甲︱馬體會與巴塞傳將達成協議　減價讓基沙文正式轉會

法國射手的基沙文（Antoine Griezmann），今季在馬德里體育會長期只能在60分鐘上陣，原因是巴塞羅那的借用條款之中，指明若基沙文一半的上陣賽事超過45分鐘，馬體會需支付4,000萬歐元（約3.19億港元）的轉會費。不過有報道指兩支球會將達成協議，在大幅削減轉會費下，讓基沙文正式轉投馬體會，令這法國射手可以解除限制。

今季只能60分鐘換入

馬體會與巴塞就基沙文的借用有多項條款，其中一項指明馬體會，若在兩季的借用期間，基沙文有一半的賽事上陣超過45分鐘，馬體會將強制要支付4,000萬歐元的轉會費。而基沙文在上個球季，已經有7成以上的比賽上陣超過45分鐘，因此基沙文今季被限制於不能上陣多過30分鐘，否則馬體會就必須買斷。故馬體會今季一直在60分鐘後才將基沙文換入場。

馬體會領隊施蒙尼（Diego Simeone）亦承認，這是為避免觸發有關的轉會條件。而巴塞亦批評馬體會的做法，甚至指將會採法律行動。不過法國的《隊報》就報道，兩隊正就基沙文的轉會進行商討，當中巴塞或可能接納馬體會，以2,500萬歐元（約1.99億港元）的轉會費，解決有關的爭議。報道指，雖然巴塞在轉會費上可能有損失，不過這將可以削減薪酬開支，對巴塞方面仍然有好處。