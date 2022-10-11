西甲︱馬體會與巴塞達成協議　減價至2000萬讓基沙文正式轉會

法國射手的基沙文（Antoine Griezmann），今季在馬德里體育會長期只能在60分鐘上陣，原因是巴塞隆拿的借用條款之中，指明若基沙文一半的上陣賽事超過45分鐘，馬體會需支付4,000萬歐元（約3.19億港元）的轉會費。不過，昨日（10日）馬體會宣布買斷此子，據報轉會費為2,000萬歐元(約1.5億港元)，比原本的買斷價平一半。



馬德里體育會於去夏由巴塞隆拿借用基沙文兩季，合約中列明如他在超五成賽事中上陣超45分鐘，馬體會必須買斷他，據報買斷費為4,000萬歐羅。不過，牀單軍為免觸發此高價條款，今季大多數於比賽末段才讓基沙文後備上陣，有傳此舉令巴塞十分不滿。不過，雙方終於就此達成協議，馬體會宣布買斷他，並簽約至2026年，據報轉會費為2,000萬歐羅。



這名法國球星於2019年以1億2千萬歐元，由馬體會轉投巴塞，但一直未能踢出身價，最終以低價回歸前者。在巴塞不愉快的基沙文喜言：「十分高興，這就是我想要的，繼續留在這裏，再次成為馬體會的球員，我盡了一切努力讓此事發生。我會為球隊和球迷付出所有。」