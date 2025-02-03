西甲｜鬥攻格 基羅納迎拉斯彭馬斯

上屆歷史性取得西甲季軍的基羅納，今季初嘗歐聯分組賽滋味，但人腳變動太多明顯未夠級數應付；尾輪主場1比2受挫阿仙奴後，分組賽出局。球隊兼顧歐戰亦拖累聯賽成績，接連1比2受挫西維爾及華歷簡奴後，但本輪前只較第6位的馬略卡少2分，下半季可聚焦力爭重回前列位置。

球隊今場陣容會較完整，門將再用一號的加沙尼加，料荷蘭中場雲迪碧克、停賽的翼鋒拜仁基爾，將會跟丹祖馬擔正攻堅。球隊計近7場聯賽主場4勝3負，表現反覆；其中6場「總入球」最少3球，今場返回西甲必見真章。

拉斯彭馬斯如上季回升西甲一樣，今屆繼續在下游浮沉，近3場聯賽只得1分失7球。中場賓尼圖拉美利斯波監刑滿，今場復任正選，可惜主力前鋒伊素高因上仗聯賽領紅牌被逐，今場停賽；但同場後備出場入波追平的中場贊奴沙，今場有望推前頂替伊素高擔正。球隊近期客場表現反覆，近4仗聯賽作客曾打敗巴塞隆拿，又大敗給皇家馬德里，踢法進取冒進；今場勝負難料，但其大開大合踢法，預料不會是悶場。