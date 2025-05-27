西甲｜麥巴比首季加盟皇家馬德里四大皆空　首獲歐洲金靴獎作安慰

皇家馬德里的前鋒基利安麥巴比（Kylian Mbappe），雖然在加盟後未能贏下任何的錦標，不過憑着在煞科戰對皇家蘇斯達梅開二度，令他首次獲得歐洲金靴獎的殊榮。他以62分力壓士砵亭的基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）及利物浦的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）。

麥巴比在煞科戰為皇馬攻入2球，令球隊2:0擊敗皇蘇。雖然皇馬聯賽最終都是得第2，不過麥巴比仍以31個入球成為西甲的神射手，同時他亦因此穩奪歐洲金靴獎。雖然基奧基尼斯在葡超取得39個入球，然而因為聯賽的加權西甲較高，令到麥巴比能夠壓過這位瑞典射手，而利物浦的沙拿就以0.5分之差不及基奧基尼斯得第3。