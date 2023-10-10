西甲｜16歲小將耶馬爾救巴塞

全靠16歲小將耶馬爾(Lamine Yamal)入波兼破西甲紀錄，助巴塞隆拿在落後兩球下，以2比2逼和CF格蘭納達，保住今屆西甲不敗身，但暫以3分落後榜首皇家馬德里，排第3。

客軍今戰17秒已失守，戰至29分鐘再被對手今屆冒起的翼鋒薩拉戈沙(Bryan Zaragoza)，完成梅開二度兼是個人今屆第5球，落後至0比2。不過正度過不凡一年的耶馬爾再成焦點，完半場前近門射入，追近比分，並以16歲87天成為西甲史上最年輕入波球員；巴塞最終在全場圍攻對手下，靠後備守將沙治奧羅拔圖(Sergi Roberto)在85分鐘近門射入扳平。

5歲加入巴塞青訓體系

父親為摩洛哥人、母親為赤道畿內亞人；自5歲加入巴塞青訓體系的耶馬爾在今年4月對貝迪斯後備出場，以15歲290天成為巴塞史上最年輕出場球員，而西班牙國家隊上月歐國外7比1大炒格魯吉亞時，此子初次入選又成為狂牛最年輕上陣及入波球員。在巴塞教練沙維(Xavi)麾下，司職右翼的耶馬爾今屆更從不缺席聯賽，並有5次正選上陣。

沙維賽後說：「我從來都這樣說，他們在17歲時對我投以信心；當我們見到一位球員有能力幫助球隊，他是值得的……我為他入球高興。」不過耶馬爾在今戰下半場中後段疑似傷出，未知能否代表狂牛兵團，在稍後鬥蘇格蘭及挪威兩場大戰效勞。