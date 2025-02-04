西盃｜三線爭盃 氣勢如虹 馬體會西盃勢爆「基」

西班牙盃8強戰周中舉行，今晚打頭陣由馬德里體育會主場對基達菲。馬體會今季在各路戰線表現突出，主場惡慣，大軍陣容深度足；相反對手基達菲受傷、停問題影響，殘陣出擊，主帥打定輸數，今場必捧主勝。(球賽編號FB7092，2月5日04:30開賽) 馬體會目前西甲穩佔第二，只落後榜首宿敵皇家馬德里1分；歐聯直入16強；上圈西盃16強作客炒西乙艾爾切4蛋躋身8強，三線爭霸，氣勢如虹。 球隊剛戰西甲兩球輕取馬略卡，主力球星如前鋒基沙文及中場干拿加歷查均僅後備上陣，今場有望齊齊重返正選；而阿根廷中場迪保羅剛戰停賽，同樣養精蓄銳出擊。馬體會下輪西甲要作客硬撼皇馬上演榜首對決，今場西盃必望再贏波壯行色，但仍可能有所保留，不過，主力中堅拿洛文特因下輪西甲停賽，今夜出場更無後顧之憂。球隊近期在各項賽事主場9戰8勝1和，今仗可謂勝券在握。

迪保羅

主帥認傷停損勝機 對手基達菲剛戰西甲與西維爾互交白卷，踏入2025年後，各項賽事6戰法定時間是3勝3和未逢敗績，狀態回升，當中更包括曾在聯賽賽和巴塞隆拿1比1。不過，基達菲今場要再贏過關，難度極高，皆因該隊主力後衛迪亞高列高與前鋒艾華路洛迪古斯，上圈西盃領紅牌被逐，今場停賽。首席門將大衛蘇利亞上仗勇戰疑似鼻骨骨折，今場或改由副選的拿達錫克擔正；加上中場重心路爾斯米拿因肌肉受傷，未知能否趕及復出，均影響球隊整體實力。