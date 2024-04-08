西盃｜畢爾包苦等40年圓夢 互射12碼殺敗馬略卡

經歷連續6次的西班牙盃決賽失敗，苦等足足40年，畢爾包在西盃決賽法定時間與馬略卡打和1比1，最終靠互射12碼贏4比2，自1984年後再嘗西盃冠軍滋味！多年來組軍宗旨均只起用當地巴斯克民族球員，更令這個獎盃變得另有意義；其中中場重心安達靴里拉(Ander Herrera)賽後表示要將這冠軍獻給他的前畢爾包球員父親，終為老父圓夢。

功臣奧漢辛斯特

在西維爾中立場舉行的決賽，馬略卡上半場中段憑丹尼洛迪古斯(Rodriguez)先開紀錄。畢爾包完半場前有尼高威廉斯(Nico Williams)慘食詐胡，但換邊後5分鐘即靠奧漢辛斯特(Sancet)射入靚波扳平。雙方戰至加時亦未分高下，互射12碼馬略卡有文奴摩蘭尼斯(Morlanes)主射被畢爾包門將阿基利薩巴拉(Agirrezabala)救出，然後再有尼曼查拉當積( Radonjic)的一射未能命中目標，畢爾包則4射全中，終以4比2勝出。 連同今次奪冠，畢爾包第24度封王西盃，僅次於曾31次奪標的巴塞隆拿；而在今次奪標之前，畢爾包經歷過連續6次西盃決賽失利，以至在2012年的歐霸決賽亦是飲恨而回，如今總算能擺脫厄運，再嘗捧盃滋味。

華爾維迪