西維爾7奪歐霸 摩佬斷纜掟獎牌

歐霸之王戰勝歐戰盃王！西維爾在匈牙利布達佩斯舉行的歐霸決賽，戰至互射12碼，靠門將邦奴勇救其中2球，以總比數5比2(12碼4比1)打敗羅馬封王，7度闖入決賽7度封王；相反羅馬名帥摩連奴之前5入歐戰決賽全部捧盃的「金漆招牌」不保，賽後極度失落，更將亞軍獎牌掟給球迷，並怒罵球證。

羅馬由保羅戴巴拿先開紀錄，但下半場因守將基安文仙尼擺烏龍被追和，終以1比1完場要鬥至加時。羅馬基斯史摩寧戰至加時完場前曾攻門中楣，至互射12碼羅馬3球中，有兩射被邦奴擋出；西維爾則4射全中，包括去年尾世盃決賽同樣為阿根廷射入奠勝12碼的右閘蒙迪爾又「埋齋」，助球會7捧歐霸盃。