西貢行山路線｜曝罟灣半月堤圍過三關

西貢打卡熱點之中，曝罟灣當數難度低又有獨一無二靚景的行山路線。在水中央的半月堤圍不止印記了往昔漁民的生活點滴，也見證了歲月的痕跡。這條行山路線上落不大，是拍拖親子遊的好選擇。文︰山全部都係山

景點1︰上窰民俗館灰窰 上窰站下車過馬路，過復興橋後轉右，沿北潭涌自然教育徑而行。平整的路況十多分鐘到上窰民俗文博館，展示從前捕魚、製石灰、農民生活。後來石灰業沒落，而灰窰就保存至今作展示，成為法定古蹟。灰窰的外表與海下那個差不多，值得一看。

景點2︰曝罟灣半月堤圍 分叉路往起子灣村，農戶門外掛上時令農作物，山友可自助購買，彰顯互信精神。在起子灣村廢材盡頭，左轉入泥徑（如果右轉往樓梯下行就需要綑邊到達曝罟灣，難度明顯增加，而且要留意潮汐）。路況不明顯，最好跟隨離線地圖。下行到岸邊有樹根、沙石，路況變窄，具一定難度。約20分鐘，曝罟灣的半月堤圍劃開海岸兩邊，一邊較大浪，另一邊較平靜，相映成趣。水底能見度高，一大群小魚自由進出堤圍。

半月堤圍三關難度不同 罟（音︰古）為魚網的意思，罟師是漁夫，因此是曬魚網的海灣意思。漁民靠幾道水閘控制潮汐，Letsgohiking行山網站詳列曝罟灣堤圍起源。昔日漁民蓄水養魚的魚塘，是不少釣魚人士的熱門地點。堤圍經多年風化侵蝕後已有破損，石隙間更有數之不盡昆蟲，最好穿長褲。有三個關卡需要渡過，第一關以鐵支及繩索搭成的橋，看來不太穩陣；第二關是只有兩隻腳位的石橋；第三關是不太完整的石路，3個關卡由難到易。

景點3︰西壩 遠看萬宜水庫 作別曝罟灣堤圍，續向前行去西貢西壩萬宜水庫萬宜路，可見萬宜水庫鐘形虹吸排水口，對岸為打卡熱點蠄蟝石頂，遠看東壩，景色迷人。可在此截的士離開或步行3公里到鯽魚湖乘巴士作結，萬宜坳設涼亭可以小休。