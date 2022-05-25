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體育
2022-05-25 19:15:34

西貢行山路線｜白沙澳起步 荔枝莊地質步道追溯逾1億年歷史

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想邊行山邊尋找香港歷史和地質特色，由白沙澳起步至荔枝莊難度低，潮退時在岸邊步行500米的荔枝莊地質步道，就可學習1億4600萬年前如何形成現在的荔枝莊。在海天一色的荔枝莊乘船而去，微微海風吹拂下欣賞完美日落，此刻何價。文︰山全部都係山

西貢行山路線 荔枝莊

荔枝莊適合渡過一個寧靜的下午。

於西貢市中心乘7號小巴在白沙澳青年旅舍下車，在信箱旁沿路而下。經明新學校，現改建成白沙澳青年旅舍，設圓帳營可供一家大細初嘗露營。沿路石砌田基規模大，不難想像當年村民生活。前行不久出現全程罕有的公廁。

西貢行山沿途景點1︰張國榮白沙澳留足印

前行一片田園為白沙澳村，何氏大屋逾百年歷史，門樓、更樓、廂房、何氏祠堂及其兩側廂房為香港一級歷史建築。何氏大宅為《歲月河山：我家的女人》場景，張國榮曾在此留下足印。大宅在二戰時曾被日軍佔據，1980年代起大宅租予外國人，屋前空地現設籃球框。有時間可往村內聖母無玷之心小堂（Immaculate Heart of Mary Chapel）參觀。

往荔枝莊分叉路不多，不怕迷路。中途有數座石碑記念修橋建路等，從中可得知以前村民姓氏和物價。全程水泥路為主，2公里緩緩上斜約60米，溪流聲令人放鬆，累了又有多張長椅可供小休。由白沙澳起不足一公里的小徑前往南山洞。這大宅歷史久遠，現在看似仍有人居住，外圍設石磨、水池、韆鞦。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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西貢行山沿途景點2︰荔枝莊盛傳鬼故

不久到最高位後慢慢落斜。分叉路沿右面行（若轉左先上蛇石坳落深涌約1-1.5小時）。荔枝莊是香港四大鬼域之一，與鎖羅盆、大埔滘、新娘潭齊名。傳說荔枝莊有大量荔枝樹，有一天村民半夜看到樹上的荔枝化成人頭，認為是樹妖。因此舉刀把荔枝樹斬掉。後來不時有人錄到怪聲和鬼影，然而筆者數次到訪都未覺異樣。

荔枝莊海天一色，正好在此拋低煩惱，渡過寧靜的一個下午。不少人站在碼頭垂釣，亦有些人半身浸在岸邊釣魚。荔枝莊碼頭邊的荔枝莊地質公園，前往留意潮漲潮退，若水位上升就要及早回到碼頭。無論如何，不要拿走海岸任何東西，自己垃圾自己帶走。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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西貢行山沿途景點3︰地質步道地理現象多

荔枝莊地質步道全長500米，約半小時完走後原路折返，需小心濕滑及凹凸不平地面。據官方資料，由晚侏羅紀至早白堊紀即約1億4600萬年前，現今大嶼山火山噴發，火山碎屑及火山灰停留在荔枝莊地表，冷卻後凝固成凝灰岩。部份火山灰包括其他物質在海底沉積，形成火山沉積岩。在此輕易找到香港最有代表性的大型褶曲、因抗蝕力較高而突出的石英脈、小型斷層、似千層糕的韻律層理、流紋岩等。海岸設資料牌簡介。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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西貢行山沿途景點4︰乘船迎日落馬鞍山

如下午到達荔枝莊，一般會等待6時船往馬料水，船程約45分鐘。上船後，對岸為船灣淡水湖，最鄰近山頭為虎頭沙、三門山一帶。經過深涌後，日落在馬鞍山後低垂。迎著海風，為旅程寫下感嘆號。

由白沙澳到荔枝莊樹蔭指數高，荔枝莊更可認識到珍貴的地質現象，是新手初級行山路線。留意補給點不多，建議帶齊糧水才出發。不想等船或錯過船期，可原路折返至白沙澳，再花10分鐘步行至海下較容易上小巴或召的士。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

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西貢白沙澳往荔枝莊行山路線︰

白沙澳青年旅舍白沙澳何氏舊屋南山洞荔枝莊地質步道大白角荔枝莊碼頭

西貢白沙澳往荔枝莊行山概要：

起步交通︰7號小巴-西貢碼頭上車，白沙澳青年旅舍下車

終點交通︰荔枝莊乘晚上6時渡輪到馬料水，再步行15分鐘往大學站

距離：約3.6公里

時間：1.5-2小時（包括休息及拍照）

撤退點︰-

補給點︰假日營業的荔枝莊士多

廁所︰白沙澳公廁 

體力：1.5/5

技術：1.5/5

景色︰4/5

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