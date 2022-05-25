西貢行山路線｜白沙澳起步 荔枝莊地質步道追溯逾1億年歷史

想邊行山邊尋找香港歷史和地質特色，由白沙澳起步至荔枝莊難度低，潮退時在岸邊步行500米的荔枝莊地質步道，就可學習1億4600萬年前如何形成現在的荔枝莊。在海天一色的荔枝莊乘船而去，微微海風吹拂下欣賞完美日落，此刻何價。 文︰山全部都係山

於西貢市中心乘7號小巴在白沙澳青年旅舍下車，在信箱旁沿路而下。經明新學校，現改建成白沙澳青年旅舍，設圓帳營可供一家大細初嘗露營。沿路石砌田基規模大，不難想像當年村民生活。前行不久出現全程罕有的公廁。

西貢行山沿途景點1︰ 張國榮白沙澳留足印

前行一片田園為白沙澳村，何氏大屋逾百年歷史，門樓、更樓、廂房、何氏祠堂及其兩側廂房為香港一級歷史建築。何氏大宅為《歲月河山：我家的女人》場景，張國榮曾在此留下足印。大宅在二戰時曾被日軍佔據，1980年代起大宅租予外國人，屋前空地現設籃球框。有時間可往村內聖母無玷之心小堂（Immaculate Heart of Mary Chapel）參觀。

往荔枝莊分叉路不多，不怕迷路。中途有數座石碑記念修橋建路等，從中可得知以前村民姓氏和物價。全程水泥路為主，2公里緩緩上斜約60米，溪流聲令人放鬆，累了又有多張長椅可供小休。由白沙澳起不足一公里的小徑前往南山洞。這大宅歷史久遠，現在看似仍有人居住，外圍設石磨、水池、韆鞦。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼