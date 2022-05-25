西貢行山路線｜白沙澳起步 荔枝莊地質步道追溯逾1億年歷史

想邊行山邊尋找香港歷史和地質特色，由白沙澳起步至荔枝莊難度低，潮退時在岸邊步行500米的荔枝莊地質步道，就可學習1億4600萬年前如何形成現在的荔枝莊。在海天一色的荔枝莊乘船而去，微微海風吹拂下欣賞完美日落，此刻何價。文︰山全部都係山
於西貢市中心乘7號小巴在白沙澳青年旅舍下車，在信箱旁沿路而下。經明新學校，現改建成白沙澳青年旅舍，設圓帳營可供一家大細初嘗露營。沿路石砌田基規模大，不難想像當年村民生活。前行不久出現全程罕有的公廁。
西貢行山沿途景點1︰張國榮白沙澳留足印
前行一片田園為白沙澳村，何氏大屋逾百年歷史，門樓、更樓、廂房、何氏祠堂及其兩側廂房為香港一級歷史建築。何氏大宅為《歲月河山：我家的女人》場景，張國榮曾在此留下足印。大宅在二戰時曾被日軍佔據，1980年代起大宅租予外國人，屋前空地現設籃球框。有時間可往村內聖母無玷之心小堂（Immaculate Heart of Mary Chapel）參觀。
往荔枝莊分叉路不多，不怕迷路。中途有數座石碑記念修橋建路等，從中可得知以前村民姓氏和物價。全程水泥路為主，2公里緩緩上斜約60米，溪流聲令人放鬆，累了又有多張長椅可供小休。由白沙澳起不足一公里的小徑前往南山洞。這大宅歷史久遠，現在看似仍有人居住，外圍設石磨、水池、韆鞦。
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西貢行山沿途景點2︰荔枝莊盛傳鬼故
不久到最高位後慢慢落斜。分叉路沿右面行（若轉左先上蛇石坳落深涌約1-1.5小時）。荔枝莊是香港四大鬼域之一，與鎖羅盆、大埔滘、新娘潭齊名。傳說荔枝莊有大量荔枝樹，有一天村民半夜看到樹上的荔枝化成人頭，認為是樹妖。因此舉刀把荔枝樹斬掉。後來不時有人錄到怪聲和鬼影，然而筆者數次到訪都未覺異樣。
荔枝莊海天一色，正好在此拋低煩惱，渡過寧靜的一個下午。不少人站在碼頭垂釣，亦有些人半身浸在岸邊釣魚。荔枝莊碼頭邊的荔枝莊地質公園，前往留意潮漲潮退，若水位上升就要及早回到碼頭。無論如何，不要拿走海岸任何東西，自己垃圾自己帶走。
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西貢行山沿途景點3︰地質步道地理現象多
荔枝莊地質步道全長500米，約半小時完走後原路折返，需小心濕滑及凹凸不平地面。據官方資料，由晚侏羅紀至早白堊紀即約1億4600萬年前，現今大嶼山火山噴發，火山碎屑及火山灰停留在荔枝莊地表，冷卻後凝固成凝灰岩。部份火山灰包括其他物質在海底沉積，形成火山沉積岩。在此輕易找到香港最有代表性的大型褶曲、因抗蝕力較高而突出的石英脈、小型斷層、似千層糕的韻律層理、流紋岩等。海岸設資料牌簡介。
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西貢行山沿途景點4︰乘船迎日落馬鞍山
如下午到達荔枝莊，一般會等待6時船往馬料水，船程約45分鐘。上船後，對岸為船灣淡水湖，最鄰近山頭為虎頭沙、三門山一帶。經過深涌後，日落在馬鞍山後低垂。迎著海風，為旅程寫下感嘆號。
由白沙澳到荔枝莊樹蔭指數高，荔枝莊更可認識到珍貴的地質現象，是新手初級行山路線。留意補給點不多，建議帶齊糧水才出發。不想等船或錯過船期，可原路折返至白沙澳，再花10分鐘步行至海下較容易上小巴或召的士。
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西貢白沙澳往荔枝莊行山路線︰
白沙澳青年旅舍→白沙澳何氏舊屋→南山洞→荔枝莊地質步道→大白角荔枝莊碼頭
西貢白沙澳往荔枝莊行山概要：
起步交通︰7號小巴-西貢碼頭上車，白沙澳青年旅舍下車
終點交通︰荔枝莊乘晚上6時渡輪到馬料水，再步行15分鐘往大學站
距離：約3.6公里
時間：1.5-2小時（包括休息及拍照）
撤退點︰-
補給點︰假日營業的荔枝莊士多
廁所︰白沙澳公廁
體力：1.5/5
技術：1.5/5
景色︰4/5