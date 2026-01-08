西超盃｜沙特爆馬德里打吡

近屆在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，今晚將續演第二場準決賽，由馬德里體育會火併皇家馬德里。「銀河艦隊」首席球星基利安麥巴比上陣成疑，要打敗接近傷疲盡起的馬體會，不是易事，今場[讓球主客和][+1]主勝，值得捧場。(球賽編號FB1882，1月9日03:00開賽)
對上4屆都能打入決賽的皇馬，歷來13次贏得西超盃冠軍，僅次曾15度封王的巴塞。「銀河艦隊」現時更挾各項賽事4連勝強勢出征，當中包括剛戰西甲以5比1大炒貝迪斯；該役麥巴比因傷缺陣，帶領皇馬大捷的是連中三元的新星干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)，但此子今季聯賽上陣14場才首場取得入波，把握力未算可靠。
再者，皇馬內部目前依然混亂，主帥沙比阿朗素上仗聯賽被拍得曾怒斥前鋒雲尼斯奧斯祖利亞防守不力，二人關係持續緊張；縱然防線重心甸恩胡積臣傷癒可候命，但皇馬要報回首循環聯賽交手輸2比5敗辱，相信不易。
馬體會狀態回升
馬體會剛戰西甲與皇家蘇斯達打和1比1，各項賽事近5場4勝1和，狀態不遜皇馬。上仗聯賽傷出的中場新星柏保路巴里奧斯隨隊出戰，後防重將荷西基文尼斯亦傷癒候命。球隊暫只有守將基文迪朗格勒及前鋒尼高拉斯干沙利斯兩名傷兵，可以強陣由祖利安艾華利斯與阿歷山大索洛夫攻堅。
再考慮兩軍近兩次交手，馬體會皆在法定時間取勝，心理佔優，今場不難做到坐和望贏。
