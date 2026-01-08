西超盃｜沙特爆馬德里打吡

近屆在沙特阿拉伯舉行的西班牙超級盃，今晚將續演第二場準決賽，由馬德里體育會火併皇家馬德里。「銀河艦隊」首席球星基利安麥巴比上陣成疑，要打敗接近傷疲盡起的馬體會，不是易事，今場[讓球主客和][+1]主勝，值得捧場。(球賽編號FB1882，1月9日03:00開賽)

對上4屆都能打入決賽的皇馬，歷來13次贏得西超盃冠軍，僅次曾15度封王的巴塞。「銀河艦隊」現時更挾各項賽事4連勝強勢出征，當中包括剛戰西甲以5比1大炒貝迪斯；該役麥巴比因傷缺陣，帶領皇馬大捷的是連中三元的新星干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)，但此子今季聯賽上陣14場才首場取得入波，把握力未算可靠。