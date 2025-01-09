西超盃｜皇馬大勇鬥馬略卡 勢入決賽

在沙特阿拉伯舉行的西超盃準決賽，今晚輪到上季西甲冠軍皇家馬德里登場，大戰去屆西盃亞軍馬略卡。皇馬級數、狀態明顯遠勝對手，加上對手馬略卡剛在西盃不敵弱旅出局，士氣受挫，今場只求輸少當贏。(球賽編號FB5935，1月10日03:00開賽)

經過聖誕新年休戰期，皇馬是西甲最早復賽球隊，事關該隊在上周五已要進行對華倫西亞的補賽，最終以2比1驚險反勝；之後「銀河艦隊」接戰西盃作客，即使派出部分副選兵，仍輕鬆大炒低組別的明尼拿5蛋，盡顯實力及充裕兵源。