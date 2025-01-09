西超盃｜皇馬大勇鬥馬略卡 勢入決賽

在沙特阿拉伯舉行的西超盃準決賽，今晚輪到上季西甲冠軍皇家馬德里登場，大戰去屆西盃亞軍馬略卡。皇馬級數、狀態明顯遠勝對手，加上對手馬略卡剛在西盃不敵弱旅出局，士氣受挫，今場只求輸少當贏。(球賽編號FB5935，1月10日03:00開賽)
經過聖誕新年休戰期，皇馬是西甲最早復賽球隊，事關該隊在上周五已要進行對華倫西亞的補賽，最終以2比1驚險反勝；之後「銀河艦隊」接戰西盃作客，即使派出部分副選兵，仍輕鬆大炒低組別的明尼拿5蛋，盡顯實力及充裕兵源。
事實上，目前排西甲榜首的皇馬，近期各項賽事累積4連勝，狀態大勇；而主力如基利安麥巴比在上仗西盃僅以後備登場，曹亞文尼、祖迪比寧咸與洛迪高高斯等，更坐足全場後備席，叉足電後，今夜可望以最佳狀態復任正選，全力助球隊爭勝。
至於上仗西甲領紅牌被逐的巴西箭頭雲尼斯奧斯祖利亞，最終被罰西甲停2場，不影響今場上陣機會；加上安迪歷與艾達古拿等鋒將，火力有保證。
馬略卡難創奇蹟
對手馬略卡歷來曾兩度參戰西超盃，並曾在1998年奪標，但相比皇馬歷來13度封王，微不足道。馬略卡西甲暫排第6，表現已超出預期；但問題是該隊經歷歇冬休假後，早前復賽首戰竟在西盃狂吞丁組仔邦特韋德拉3蛋出局，可見未復去年年尾連捷勇態。
馬略卡主帥阿拿沙迪賽後堅持球員未有分心於西超盃，只是部分落場的二線兵表現不濟致敗。球隊士氣受挫，有傳更衣室氣氛極差；即使今戰會有主力如中場沙治戴達及前鋒梅利基復任正選，但在中立場硬撼班霸皇馬，大賽經驗又少，勢難創造奇蹟。
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