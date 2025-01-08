西超盃｜4強沙特開戰 巴塞陣容不整撼畢爾包

在沙特阿拉伯上演的西班牙超級盃，今晚先演首場4強大戰，由西盃冠軍畢爾包，火併上季聯賽亞軍巴塞隆拿。畢爾包近期大勇兼勢盛，在各項賽事累積15場不敗；反觀巴塞近期狀態飄忽，天才新星耶馬爾(Yamal)傷愈狀態未足。今場巴塞不值熱捧，足智彩「讓球主客和」[+1]，主勝值得捧場。 (球賽編號FB5920，1月9日03:00開賽)

「地上最強」自從耶馬爾在11月初受傷開始，戰績便出現下滑；即使這位天才球星之後曾經復出，但狀態未足兼斷斷續續上陣下，巴塞戰績未見回升，對上7場聯賽便只嘗一勝，失落聯賽「一哥」位置。

球隊早前在西盃32強以4比0大炒低組別的巴爾巴斯特羅，主帥費歷克該仗擺下強陣，寓賽於操；包括新兵老牌門將施捷斯尼終完成加盟後首演，射手羅拔利雲度夫斯基更擔正掛帥梅開二度。不過，耶馬爾當時未在出賽名單，今場預計亦只會先任後備，難有重大貢獻。

此外，巴塞攻中丹尼爾奧莫(Olmo)與前鋒柏奧域陀(Victor)均因球隊財政問題，未能在本月初完成註冊，下半季能否為巴塞上陣成疑。據知，「地上最強」的管理層，已向西班牙體育最高法院提出終極上訴，結果或日內揭盅；費歷克仍將二人帶到西亞，但能否在今場或決賽披甲，仍是未知數，這個不穩定因素，隨時影響軍心。