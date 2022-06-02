親自落場換人射12碼搞到射失降班　班主翌日解散球隊

保加利亞聯賽注目度不高。在當地頂級聯賽的最後一場比賽，榜尾的塔沙斯高施路在對索菲亞火車頭的比賽，球隊在最後階段獲得一個12碼，班主的Stoyne Manolov竟然闖入球場要求更換主射12碼的球員，並與原本想操刀的非洲球員，前AC米蘭青年軍的Yusupha Yaffa發生爭執。最終Yusupha Yaffa放棄主射，而班主要求的隊長Martin Kavdanski卻射失，令球隊最終降班。賽後Stoyne Manolov一怒之下在翌日宣布散班。

保加利亞的聯賽共14支球隊，在完成兩循環聯賽後，會再分為冠軍組、歐協聯組以及護級組賽事。在護級組的最後一場，塔沙斯高施路與索菲亞火車頭的比賽打成1:1。塔沙斯高施路今場原本只要取勝，就可以避免直接降班，並會轉戰附加賽爭取留級。而球隊在補時獲得一個12碼機會，意甲班霸AC米蘭的青訓產品Yusupha Yaffa，原本想操刀為球會爭取護級，可是班主的Stoyne Manolov卻不是這樣認為，更衝入球場與Yusupha Yaffa爭執及動粗，要求由球隊的隊長Martin Kavdanski主射。

Stoyne Manolov最後被球證趕離場，而Yusupha Yaffa也放棄主射這個關乎球會命運的12碼，並且走到場邊。結果Martin Kavdanski射門，被對手門將輕易沒收，而塔沙斯高施路亦因此以聯賽榜末完成球季，來季要降班。Yaffa亦在場邊與Manolov繼續爭執。在比賽的翌日，在2015年成立塔沙斯高施路的Manolov就宣布解散球隊，結束這支球隊的短暫歷史。

聯賽班霸涉種族歧視令領隊辭職

Manolov本身是保加利亞聯賽勁旅索菲亞中央陸軍的班主，塔沙斯高施路原本是由他成立的足球學校。而有趣的是，索菲亞中央陸軍近日亦爆出醜聞，這支球隊在上月的一場聯賽，一批索菲亞中央陸軍涉嫌作出種族歧視行為，球隊的主帥，前韋斯咸領隊柏祖（Alan Pardew）宣布辭職。柏祖指出，有關球迷的行為令他的助教以及球員都是不能容忍。