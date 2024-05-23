許建德GT歐洲賽意大利站奪冠 高踞銅盃車手積分榜榜首

香港賽車運動員許建德（Jonathan）於2024年度GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）意大利站首獲勝利，在本季第三站的Misano賽道上合共進行兩場各1小時的比賽。 於次回合上，許建德與意大利藉隊友Eddie Cheever III以由頭帶到尾的姿態取得本站次回合的銅盃冠軍，成功在全場總數共34部GT3賽車中脫穎而出。Jonathan與隊友合力駕駛93號Sky Tempesta Racing法拉利296 GT3戰車，先在排位賽中取得本站次回合的排頭位資格，繼而於次回合比賽上以壓到性的表現由頭帶到尾獲銅盃冠軍。該位香港車手目前於GT世界挑戰賽歐洲賽銅盃綜合車手榜率先帶出。

許建德與隊友Eddie Cheever III於4月份在法國Paul Ricard賽道進行的第1站賽事中取得銅盃第4名，兩人來到意大利的Misano賽道時，都以登上積分榜榜首為目標。於首回合排位賽上，Eddie Cheever III 有些許失準，未能在同一計時圈上將最好的發揮出來，僅造出銅盃第5快，全場第15名的時間。這位意大利車手於本站首回合比賽上，甫起步就表現出強勢，他成功在開賽僅10分鐘就將名次提升至第4位。可是這對組合的Sky車花的93號法拉利戰車不久後受到後車撞擊，車尾擴散器上的擾流板被撞至嚴重損壞。及後戰車速度遭受影響，兩位車手都只能在中上游位置掙扎。儘管戰車失去戰爭力，許建德和Eddie Cheever III仍努力完成比賽，在本站首回合取得第6名的成績。 Sky Tempesta Racing法拉利296 GT3於該站首回合早段曾發生碰撞 意大利站次回合賽事是本季的首次夜間比賽。Jonathan在排位賽上表現出色，鎖定排頭位出賽資格，對在夜間開賽的次回合來說無疑是非常有利。這亦是Sky Tempesta Racing在本賽季中獲法拉利專家團隊AF Corse技術支援下所得的成果。車隊於次回合比賽中表現完美，許建德亦持續造出高水準的穩定圈速，他在領先的情況下將賽車交棒給隊友Eddie Cheever III後，93號的法拉利戰車仍然一放絕塵。最終他們在未受考驗的情況下以超過7秒的優勢率先衝過終點，獲得次回合的銅盃組別勝利。