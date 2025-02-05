誓入英聯盃決賽 紐卡素無懼阿仙奴

罕有地在聯賽主場連敗的紐卡素，今晚深夜在地頭出戰英聯盃4強次回合，憑強大戰意及完整陣容，有力抵擋氣勢大盛的阿仙奴，先入決賽，力爭70年來首個重要獎盃。足智彩開出「讓球」紐卡素受讓平手/半球，可博主勝。(球賽編號FB7083，2月6日04:00開賽)

「黑白兵團」紐卡素一向在聖占士公園球場氣勢強勁，踢高一班；但近期表現反覆，先後在主場聯賽受挫般尼茅夫及富咸，仍排第5，跟曼城同分，仍是今屆爭逐前四，爭取重返歐聯賽場的要角。

喜鵲無後顧之憂強陣應戰

球隊鬥強隊，往往戰意提升，上次英聯盃4強首回合作客倫敦，全場射門不多；但門將杜巴卡守穩之餘，再憑射手阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓，各建一功，贏2比0先拔頭籌，可見這支前屆英聯盃亞軍，求盃若渴。中場主力般奴古馬雷斯首回合停賽，今場可以擔正；球隊今屆又不用出戰歐洲賽，緊接周六英足盃只鬥英冠伯明翰，主帥艾迪賀維今夜必然以最強陣容出擊，務求令對手無反先之力。