誓入英聯盃決賽 紐卡素無懼阿仙奴

罕有地在聯賽主場連敗的紐卡素，今晚深夜在地頭出戰英聯盃4強次回合，憑強大戰意及完整陣容，有力抵擋氣勢大盛的阿仙奴，先入決賽，力爭70年來首個重要獎盃。足智彩開出「讓球」紐卡素受讓平手/半球，可博主勝。(球賽編號FB7083，2月6日04:00開賽)
「黑白兵團」紐卡素一向在聖占士公園球場氣勢強勁，踢高一班；但近期表現反覆，先後在主場聯賽受挫般尼茅夫及富咸，仍排第5，跟曼城同分，仍是今屆爭逐前四，爭取重返歐聯賽場的要角。
喜鵲無後顧之憂強陣應戰
球隊鬥強隊，往往戰意提升，上次英聯盃4強首回合作客倫敦，全場射門不多；但門將杜巴卡守穩之餘，再憑射手阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓，各建一功，贏2比0先拔頭籌，可見這支前屆英聯盃亞軍，求盃若渴。中場主力般奴古馬雷斯首回合停賽，今場可以擔正；球隊今屆又不用出戰歐洲賽，緊接周六英足盃只鬥英冠伯明翰，主帥艾迪賀維今夜必然以最強陣容出擊，務求令對手無反先之力。
艾迪賀維被問及有否擔心，鬥阿仙奴前錄得主場連敗時說：「我相信屆時整個氣氛及感覺會很不同，並提醒了我們要貼近最出色的表現才能贏波。」
對比紐卡素，阿仙奴更看重聯賽及歐聯；該隊上次主場在酋長球場交手，正選出場陣容其實跟剛戰英超5比1大炒曼城時一樣，但該仗鋒將的把握力奇差，如今要在對方主場反勝2球或以上，為爭1993年以來首個英聯盃冠軍，行前一步，難度極大。
阿仙奴賽後拉隊赴杜拜
「兵工廠」已在上圈英足盃出局，將有約一星期空檔；大軍計劃在今場賽後，一如去年往杜拜集宿，享受暖和天氣，讓主力回氣，迎接季尾連場大戰。主帥阿迪達預料今夜會派出部分副選兵擔正，包括守將積及基奧柯、辛真高，卡拉科尼，中場佐真奴、米基爾美連奴及連續兩仗入波的新星尼華尼利。既然客軍戰意有疑點，今場更可博紐卡素今屆「3殺」對手，先入英聯盃決賽。
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