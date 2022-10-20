謝拉特帥位危危乎 維拉冇火難劫「富」

季前野心勃勃的阿士東維拉，成績不似預期，火力極為不濟，上任未夠一年的謝拉特帥位危危乎。該隊香港時間周四深夜將要南下倫敦，作客鬥志佳、主場火力突出的富咸(21/10 02:30)，兩軍同樣爭取近4場聯賽首勝，今場未必願意講「和」。
維拉季初巴西新中堅迪亞高卡路士受傷加上泰朗明斯狀態差，一度令防線極度不穩；但接戰下來，鋒線欠銳或許才是癥結所在，球隊10戰只得9分，近4仗只入2球，入波者分別是中場積及藍斯及左閘艾舒利楊格。前線英格蘭箭頭奧尼屈堅斯、丹尼艾格斯自今年8月後，未嘗在聯賽取得入球，加上今夏買斷後的菲臘比古天奴「谷唔起」，成球隊戰績低落主因。
受壓的謝拉特上仗主場鬥車路士，前線出齊艾格斯、屈堅斯，配合里安拜尼作三叉戟攻堅，擺明要搶攻，但終淨吞兩蛋。今場令「阿迷」另一擔心的將會是表現不穩的中堅泰朗明斯，如何抵擋富咸的「塞爾維亞坦克車」、今屆聯賽已入7球的阿歷山大米祖域。維拉不斷傳出會以前熱刺、巴黎聖日耳門主帥普捷天奴，頂替謝拉特，而後者已被英國博彩公司，列為下位被炒領隊的頂頭大熱。
富咸近期成績不及季初，但表現仍進取具朝氣，尤其今屆主場5戰只曾對紐卡素時，因中場尼達利查洛巴一早被逐，才輸1比4；其餘4戰2勝2和。王牌箭頭阿歷山大米祖域小休後，上仗復出射入12碼，加上巴西名將韋利安及中場好手哈利威爾遜傷愈，同場已後備出場；當中韋利安今場有機會升任正選，跟基巴奴在兩翼側擊，全力支援米祖域發炮。
狐狸主場鬥列斯
同晚已跌至包尾的「狐狸」李斯特城，在王權球場迎戰列斯聯(21/10 03:15)，狐狸今場除有攻中占士麥迪臣累計黃牌夠數要停賽，中堅莊尼伊雲斯又因小腿受傷倦勤，加上王牌前鋒占美華迪今屆未「開齋」，面對上仗鬥阿仙奴僅負一球的列斯聯，狐狸要搶分不樂觀。