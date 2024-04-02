費倫巴治將投票退出土耳其聯賽　因不滿球員被指涉與球迷打鬥

土耳其球會費倫巴治，將會在今日（2日）舉行會員大會，決定會否退出土超聯賽。原因是球隊在上月作客對特拉布宗的比賽，在球隊勝出後遭主場球迷衝入球場襲擊，不過土耳其足協事後指出費倫巴治的3名球員及2名職業參與打鬥而被呈上紀律委員會，球會因此威脅要退出聯賽。
在上月中的一場土超聯賽，費倫巴治在末段以3:2擊敗主場的特拉布宗。不過賽後有大量主場球迷闖入球場，襲擊在場的保安以及客隊球員。不過在土耳其足協的報告，指3名費倫巴治球員及2名職員參與了打鬥，被提上職業足球紀律小組處理。有關事件之後，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）督指事件「絕對不能接受」，而土耳其足協亦稱事件不能接受，並表示會對有關人士追究刑事責任。而土耳其內政部長在1日後已表示拘捕了12名涉案球迷。
有關的事件，事源於前車路士的前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）在87分鐘為費倫巴治取勝，之後大量球迷向場內投擲雜物，其後有球迷於完結後進入球場挑釁費倫巴治球員後，部份球員對闖入球場的球迷動粗，之後包括尼日利亞翼鋒的亞沙爾森美爾（Bright Osayi-Samuel）對其中一名闖入場的球迷施襲，而巴舒亞伊亦被指踢向另一人。
土耳其聯賽今季暴力事件頻生，繼早前發生過有球會主席襲擊球證引致全國聯賽一度停止舉行後，又有多次球迷及球員衝突事件，而這亦引起了土耳其的內政部等關注。