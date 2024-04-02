費倫巴治將投票退出土耳其聯賽　因不滿球員被指涉與球迷打鬥

土耳其球會費倫巴治，將會在今日（2日）舉行會員大會，決定會否退出土超聯賽。原因是球隊在上月作客對特拉布宗的比賽，在球隊勝出後遭主場球迷衝入球場襲擊，不過土耳其足協事後指出費倫巴治的3名球員及2名職業參與打鬥而被呈上紀律委員會，球會因此威脅要退出聯賽。

在上月中的一場土超聯賽，費倫巴治在末段以3:2擊敗主場的特拉布宗。不過賽後有大量主場球迷闖入球場，襲擊在場的保安以及客隊球員。不過在土耳其足協的報告，指3名費倫巴治球員及2名職員參與了打鬥，被提上職業足球紀律小組處理。有關事件之後，國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）督指事件「絕對不能接受」，而土耳其足協亦稱事件不能接受，並表示會對有關人士追究刑事責任。而土耳其內政部長在1日後已表示拘捕了12名涉案球迷。