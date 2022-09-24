費達拿掛拍戰輸波 淚別24年職業生涯

瑞士網球天王費達拿（Roger Federer）周五（23日）在利華盃雙打，與拿度（Rafael Nadal）合作出戰退役前最後一場，結果以盤數1:2不敵對手，完結24年職業生涯最後一場之後，費達拿流著淚與大家說再見，同時向24年職業生涯的對手致敬。

為歐洲隊與拿度合作雙打不敵世界隊的迪亞科爾、索克後，費達拿正式退役，在場上接受球迷的歡呼，而且與歐洲隊的隊友及工作人員逐一擁抱。在大螢幕上，賽會播放了有關費達拿在24年職業生涯的點滴，就算費達拿已經41歲及歷戰沙場多年，亦感動得落淚，飲泣地說：「我們總設法度過難關。這是美好的一天。我告訴他們，我很高興，不是難過。身在這裡感覺真好。 我很享受再次縛起鞋帶，每件事都是最後一次。」費達拿說。



由於膝部傷患及年紀，費達拿不得不在這刻退下來，「雖然我認為可能會有甚麼事情發生，比如小腿，但我沒有感到太大壓力，比賽很精采。和拿度一起打球，曾經與這裡所有偉大球員對陣，所有的傳奇，謝謝你。」