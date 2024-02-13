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體育
2024-02-13 18:58:59

賀歲盃2024｜李華度及大衛韋拿梅開二度 世界明星隊7比3擊敗香港明星隊

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賀歲盃2024

巴西名宿李華度妙射破網。(林靄怡攝)

受到疫情影響而停辦4年的賀歲盃，今日(13日)下午5時在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，17名世界球星將出賽。世界明星隊隊員包括巴西的李華度(Rivaldo)、西班牙的佩奧爾(Carles Puyol)、意大利的馬特拉斯(Marco Materazzi)、迪比亞路(Alessandro Del Piero)、托迪(Francesco Totti)，還有荷蘭的史奈達等，星味是近年最高。至於香港明星隊則派出陳肇麒、歐偉倫、李健和，以及葉鴻輝等18名本地名將出賽。Now TV將免費直播，賽前亦有MIRROR成員AK(江𤒹生)及Jer(柳應廷)獻唱。

賀歲盃今日5時開戰。(陳文俊攝) 賀歲盃今日5時開戰。(陳文俊攝) 有球迷帶同球衣進場。(林靄怡攝) 熱情的球迷向球星索取簽名。(林靄怡攝) 賀歲盃今午5時開戰。(林靄怡攝) 賀歲盃今午5時開戰。(陳文俊攝) 賀歲盃今午5時開戰。(陳文俊攝) 有觀眾入場支持偶像。(林靄怡攝)

球迷向球星索簽名

今年賀歲盃吸引20,340名球迷入場，比賽前已有大批球迷在場外等候，不少球迷穿起心愛的球星的球衣入場支持；有已入場的球迷向記者高舉球衣，以示對偶像的支持。有球迷迫不及待向出席的球星索取簽名及合照。此外，場內快餐店的收費，與早前國際邁阿密踢表演賽時亦大有分別，「天價」$580的套餐未見出現，最貴的套餐為$200的Champion Combo。另外，男團MIRROR成員AK及Jer在賽前演出，有入場粉絲手持應援牌到場支持。

球迷爭相與球星合照。(林靄怡攝) 有觀眾入場支持偶像。(陳文俊攝) 球迷帶同球衣進場。(林靄怡攝) 賀歲盃2024 賀歲盃2024 賀歲盃2024

兩軍陣容

世界明星隊：迪比亞路﹑托迪、馬達拉斯、李華度、大衛韋拿、摩連迪斯、文迪達、佩奧爾、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、施維斯達、祖利奧施薩、大衛占士

香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫、安基斯、蘇偉泉、歐陽耀冲

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李華度妙射死角破網

開賽初段，兩軍踢成均勢，其中香港明星隊擔任右翼的李健和，多次快放落底傳中，構成一定威脅。然而香港明星隊在8分鐘失守，迪比亞路右路傳中，李華度在門前輕鬆射入，為世界明星隊領先。20分鐘，入球功臣李華度妙傳托迪，該前羅馬王子以割草式地波射遠柱破網，將比數改寫成2比0。6分鐘後，前西班牙國腳文迪達在進攻中路個人突破，扣過門將范俊業射入，世界明星隊遙遙領先3比0。完半場前，李華度再下一城，左腳妙射網角中鵠，協助球隊半場4球領先。

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香港明星隊取得入球

換邊後，香港明星隊追回一球。54分鐘，朱兆基妙傳李康廉埋門，後者面對門將祖利奧施薩施射中柱，梁振邦後上補中。63分鐘，一對西班牙前鋒拍檔合作炮製入球，摩連迪斯傳交大衛韋拿門前射入，將領先優勢再次拉開成5比1。早前亦有來港參與表演賽的法國名將皮利斯，於74分鐘也取得入球，一記笠射「笠死」香港明星隊門將葉鴻輝。兩分鐘後，李康廉在進攻左路扣大位射入，香港明星隊追成2比6，場內氣氛進一步飆升。可惜3分鐘後大衛韋拿再度扣關得手，比數再次回到5分差距。完場前，安基斯接應歐陽耀冲傳送單刀，射破祖利奧施薩施十指關，結果香港明星隊以3比7落敗。

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