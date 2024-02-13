賀歲盃2024｜李華度及大衛韋拿梅開二度 世界明星隊7比3擊敗香港明星隊

受到疫情影響而停辦4年的賀歲盃，今日(13日)下午5時在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，17名世界球星將出賽。世界明星隊隊員包括巴西的李華度(Rivaldo)、西班牙的佩奧爾(Carles Puyol)、意大利的馬特拉斯(Marco Materazzi)、迪比亞路(Alessandro Del Piero)、托迪(Francesco Totti)，還有荷蘭的史奈達等，星味是近年最高。至於香港明星隊則派出陳肇麒、歐偉倫、李健和，以及葉鴻輝等18名本地名將出賽。Now TV將免費直播，賽前亦有MIRROR成員AK(江𤒹生)及Jer(柳應廷)獻唱。

球迷向球星索簽名 今年賀歲盃吸引20,340名球迷入場，比賽前已有大批球迷在場外等候，不少球迷穿起心愛的球星的球衣入場支持；有已入場的球迷向記者高舉球衣，以示對偶像的支持。有球迷迫不及待向出席的球星索取簽名及合照。此外，場內快餐店的收費，與早前國際邁阿密踢表演賽時亦大有分別，「天價」$580的套餐未見出現，最貴的套餐為$200的Champion Combo。另外，男團MIRROR成員AK及Jer在賽前演出，有入場粉絲手持應援牌到場支持。

兩軍陣容 世界明星隊：迪比亞路﹑托迪、馬達拉斯、李華度、大衛韋拿、摩連迪斯、文迪達、佩奧爾、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、施維斯達、祖利奧施薩、大衛占士 香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐建文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫、安基斯、蘇偉泉、歐陽耀冲

李華度妙射死角破網 開賽初段，兩軍踢成均勢，其中香港明星隊擔任右翼的李健和，多次快放落底傳中，構成一定威脅。然而香港明星隊在8分鐘失守，迪比亞路右路傳中，李華度在門前輕鬆射入，為世界明星隊領先。20分鐘，入球功臣李華度妙傳托迪，該前羅馬王子以割草式地波射遠柱破網，將比數改寫成2比0。6分鐘後，前西班牙國腳文迪達在進攻中路個人突破，扣過門將范俊業射入，世界明星隊遙遙領先3比0。完半場前，李華度再下一城，左腳妙射網角中鵠，協助球隊半場4球領先。