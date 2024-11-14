賀歲盃2025｜卡卡傑斯史高斯杜奧巴初四大球場賀歲 門票最平380

在今屆的名單中，最大名氣可能是曾效力過皇家馬德里及AC米蘭的卡卡，以及去年也來港賀歲的前鋒李華度（Rivaldo），其餘還包括兩屆世界盃冠軍得主的卡富及前拜仁慕尼黑守將的盧斯奧（Lucio）。至於英超球星，包括有前車路士的捷克鋼門施治（Petr Cech），還有科特迪瓦的射手杜奧巴。 世界盃金靴科蘭又再來港比賽 去年才退役的前阿仙奴中場禾確特（Theo Walcott）也會來港，還有前曼聯翼鋒傑斯及中場史高斯，以及曾在香港效力的烏拉圭射手科蘭（Diego Forlan）和塞爾維亞中堅的尼曼查維迪（Nemanja Vidic），科蘭早前才參與了個人首場職業網球賽事，但今次又再踢足球。至於利物浦球星也有施斯（Djibril Cisse）、馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）及路爾斯加西亞（Luis Garcia）。至於本地名將，包括今季才退役的前傑志中場黃洋，以及盧均宜和林嘉緯等，還有代表香港隊出戰過亞洲盃決賽周的鞠盈智。

門票明日會在網上平台發售，當中最平為380元，而最貴門票為1,280元。另外亦設有晚宴的見面會套票，讓球迷可與這些昔日名將會面。