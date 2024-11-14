賀歲盃2025｜卡卡傑斯史高斯杜奧巴初四大球場賀歲 門票最平380

2025年賀歲盃足球賽今日（14日）舉行記者會，公布多位國際級球壇名宿來港賀歲。當中包括前曼聯名將傑斯（Ryan Giggs），史高斯（Paul Scholes），還有巴西世界盃冠軍成員的卡卡（Kaka），卡富（Cafu）等，以及車路士射手杜奧巴（Didier Drogba）。比賽將在年初四在大球場上演，門票明日（15日）網上發售，最平門票380元。
今年初的賀歲盃獲得不錯的評價後，主辦機構決定明年再次邀請退役的國際名將來港，與本地球壇名將再會。明年賽前會繼續在大球場舉行，並會在2月1日的年初四上演。來年的賽事，主辦方今日公布部份訪港球星名單，大會表示今屆賽事主要邀請港人熟悉的英超球星為主，當中還有4位巴西世界盃國腳。
在今屆的名單中，最大名氣可能是曾效力過皇家馬德里及AC米蘭的卡卡，以及去年也來港賀歲的前鋒李華度（Rivaldo），其餘還包括兩屆世界盃冠軍得主的卡富及前拜仁慕尼黑守將的盧斯奧（Lucio）。至於英超球星，包括有前車路士的捷克鋼門施治（Petr Cech），還有科特迪瓦的射手杜奧巴。
世界盃金靴科蘭又再來港比賽
去年才退役的前阿仙奴中場禾確特（Theo Walcott）也會來港，還有前曼聯翼鋒傑斯及中場史高斯，以及曾在香港效力的烏拉圭射手科蘭（Diego Forlan）和塞爾維亞中堅的尼曼查維迪（Nemanja Vidic），科蘭早前才參與了個人首場職業網球賽事，但今次又再踢足球。至於利物浦球星也有施斯（Djibril Cisse）、馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）及路爾斯加西亞（Luis Garcia）。至於本地名將，包括今季才退役的前傑志中場黃洋，以及盧均宜和林嘉緯等，還有代表香港隊出戰過亞洲盃決賽周的鞠盈智。
門票明日會在網上平台發售，當中最平為380元，而最貴門票為1,280元。另外亦設有晚宴的見面會套票，讓球迷可與這些昔日名將會面。