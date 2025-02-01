賀歲盃2025｜逾二萬人入場兩隊共獻六球　世界明星隊射12碼贏香港明星隊捧盃

在大球場舉行的賀歲盃足球賽，今年繼續由昔日國際名將與本地足球名將對賽。香港明星隊在半場領先2:1下，最終與世界明星隊以3:3賽和，在互射12碼香港明星隊不敵對手，令世界明星隊成功棒盃。賽事吸引了20,013名球迷入場，比之前舉行過的另一場名將賽事的約8,000人有明顯差距。

去年賀歲盃邀請昔日國際明星參與以來，具有一定的號召力，而今次賽事更有退役不久的前比利時國腳夏薩特（Eden Hazard）參戰，只是34歲的「夏薩」今場未有取得入球。不過香港明星隊上半場，也由退役不久的前香港代表隊翼鋒的李康廉打開紀錄，然而傑斯（Ryan Giggs）在38分鐘為世界明星隊追平。不過李康廉在完半場前梅開二度，令香港明星隊半場領先2:1。