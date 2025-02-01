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體育
2025-02-01 23:30:35

賀歲盃2025｜逾二萬人入場兩隊共獻六球　世界明星隊射12碼贏香港明星隊捧盃

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李康廉為香港明星隊貢獻兩球。(蘇文傑攝)

李康廉為香港明星隊貢獻兩球。(蘇文傑攝)

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在大球場舉行的賀歲盃足球賽，今年繼續由昔日國際名將與本地足球名將對賽。香港明星隊在半場領先2:1下，最終與世界明星隊以3:3賽和，在互射12碼香港明星隊不敵對手，令世界明星隊成功棒盃。賽事吸引了20,013名球迷入場，比之前舉行過的另一場名將賽事的約8,000人有明顯差距。

去年賀歲盃邀請昔日國際明星參與以來，具有一定的號召力，而今次賽事更有退役不久的前比利時國腳夏薩特（Eden Hazard）參戰，只是34歲的「夏薩」今場未有取得入球。不過香港明星隊上半場，也由退役不久的前香港代表隊翼鋒的李康廉打開紀錄，然而傑斯（Ryan Giggs）在38分鐘為世界明星隊追平。不過李康廉在完半場前梅開二度，令香港明星隊半場領先2:1。

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換邊後香港明星隊再擴大比數，今季轉任南區教練的鞠盈智在49分鐘射入成3:1。不過後備上陣的路爾斯加西亞（Luis Garcia）先在75分鐘頭槌為世界明星隊追近。而他在88分鐘門前把握機會補中，為世界明星隊追成3:3完場。雙方要以互射12碼定勝負，兩隊頭5輪都射入，需要進入「突然死亡」階段香港隊的盧均宜在第6輪射失，而先射的世界明星隊由本田圭佑射入，令世界明星隊在12碼贏6:5棒盃。

香港明星隊的安基斯與世界明星隊的卡富。(蘇文傑攝) 香港明星隊的陳肇麒攻門，敵不過世界明星隊隊長卡富。(蘇文傑攝) 香港明星隊的陳肇麒攻門，敵不過世界明星隊隊長卡富。(蘇文傑攝) 李康廉梅開二度一度令香港明星隊領先半場。(蘇文傑攝) 世界明星隊的前傑志名將科蘭。(蘇文傑攝) 世界明星隊的史高斯射門。(蘇文傑攝) 世界明星隊的卡富。(蘇文傑攝) 世界明星隊由路爾斯加西亞先以頭槌追近。(蘇文傑攝)

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