賓斯馬大熱首奪金球獎 34歲之齡圓夢

萬眾觸目的金球獎頒獎典禮於昨晚（17日）舉行，上季帶領皇家馬德里成為西甲和歐聯雙冠王的法國射手賓施馬（Karim Benzema）大熱當選，個人首度奪得此項足球界個人最高殊榮。此子喜言終於夢想成真，感慨自己終於在34歲之齡圓夢，但坦言其職業生涯絕不平坦，惟他從來沒有放棄。

賓施馬上季踢出其職業生涯最佳表現，於各賽事上陣46場共攻入44球，最令人深刻為於歐聯淘汰賽階段連續兩場大演帽子戲法，助銀河艦隊勇奪西甲和歐聯冠軍。此子最終亦大熱當選，成為自1998年的施丹（Zinedine Zidane）後首位獲獎的法國人。由施丹手上接過獎座的賓施馬喜言：「我很自豪。這是我自小的夢想。我要感謝我的隊友們，感謝皇馬和里昂。」

「看到這個獎座在面前，我真的為自己所做的工作感到驕傲。這是兒時的夢想，令我有動力……我有兩個榜樣，施丹和朗拿度，我在腦海裡一直有這個夢想，認為一切皆有可能。」賓斯馬同時亦成為自1956年後最年長的金球獎得獎者。

曾因桃色糾紛被放棄 現時將重返國家隊征戰世盃

賓斯馬在職業生涯有過不少起跌，亦曾經因為涉嫌以性愛影帶勒索國家隊隊友華布拿（Mathieu Valbuena），被法國國家隊放棄，「我有過一段艱難時期，未能效力法國隊，但我從未停止努力或放棄。」如今，他已重返國家隊，如無意外將領軍戰下月在卡塔爾舉行的世界盃。

他也未有忘記母會里昂，「我要感謝在皇馬和法國的所有隊友，感謝我的教練和今晚來到這裡的皇馬會長，同時感謝里昂會長主席奧拿斯的支持。有很多人值得感謝，這是一個個人獎，但仍然是一個團體獎，因為每個人都在其中發揮了作用。」

