賓施馬批法國內政部長無理指控　否認與穆斯林兄弟會有關

去年的金球獎得主，法國射手的賓施馬（Karim Benzema）代表律師表示，可能對法國內政部長Gerald Darmanin作出控告，原因是Gerald Darmanin周一（16日）向傳媒稱賓施馬與法國定為恐怖組織的穆斯林兄弟會有關。

Gerald Darmanin向法國電視台表示：「我們關閉了1,100個穆斯林的場所，而在近數星期，我特別感興趣的，是我們眾所周知，賓施馬先生與穆斯林兄弟會的關係。」他指，法國政府在打擊穆斯林兄弟會，原因是有關組織鼓吹發動聖戰。不過Gerald Darmanin沒有提供有關對賓施馬指控的證據。