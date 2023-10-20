熱門搜尋:
施政報告2023 國泰航空 重陽節 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-20 12:23:11

賓施馬批法國內政部長無理指控　否認與穆斯林兄弟會有關

分享：
法國內政部長稱賓施馬與穆斯林兄弟會有關連。(資料圖片)

法國內政部長稱賓施馬與穆斯林兄弟會有關連。(資料圖片)

去年的金球獎得主，法國射手的賓施馬（Karim Benzema）代表律師表示，可能對法國內政部長Gerald Darmanin作出控告，原因是Gerald Darmanin周一（16日）向傳媒稱賓施馬與法國定為恐怖組織的穆斯林兄弟會有關。

Gerald Darmanin向法國電視台表示：「我們關閉了1,100個穆斯林的場所，而在近數星期，我特別感興趣的，是我們眾所周知，賓施馬先生與穆斯林兄弟會的關係。」他指，法國政府在打擊穆斯林兄弟會，原因是有關組織鼓吹發動聖戰。不過Gerald Darmanin沒有提供有關對賓施馬指控的證據。

Ad Block
賓施馬今季加盟沙特伊蒂哈德。(資料圖片)

賓施馬今季加盟沙特伊蒂哈德。(資料圖片)

賓施馬曾聲援加沙

賓施馬的律師在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，就否認賓施馬與有關組織有連繫，並表示在考慮向內政部長作出提告：「（Gerald Darmanin）在提供假資訊，這可不是一件輕鬆的事。當你是內政部長，你雖然沒有權力，但你說話會有影響力。」賓施馬早前在社交媒體上，支持巴勒斯坦人：「我們為加沙的人們祈禱那不無分婦孺，遭受不公義襲擊的受害者。」

Gerald Darmanin指，賓施馬像是擁抱巴勒斯坦的行為：「你可以擁抱巴勒斯坦，你可以要求巴勒斯坦人的國家，但不需要將猶太人孩子斬首。當你有像賓施馬說話的力量，你要為自己的帖文負責，至少應該譴責哈馬斯的襲擊。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受