賓施馬批法國內政部長無理指控　否認與穆斯林兄弟會有關

去年的金球獎得主，法國射手的賓施馬（Karim Benzema）代表律師表示，可能對法國內政部長Gerald Darmanin作出控告，原因是Gerald Darmanin周一（16日）向傳媒稱賓施馬與法國定為恐怖組織的穆斯林兄弟會有關。
Gerald Darmanin向法國電視台表示：「我們關閉了1,100個穆斯林的場所，而在近數星期，我特別感興趣的，是我們眾所周知，賓施馬先生與穆斯林兄弟會的關係。」他指，法國政府在打擊穆斯林兄弟會，原因是有關組織鼓吹發動聖戰。不過Gerald Darmanin沒有提供有關對賓施馬指控的證據。
賓施馬曾聲援加沙
賓施馬的律師在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，就否認賓施馬與有關組織有連繫，並表示在考慮向內政部長作出提告：「（Gerald Darmanin）在提供假資訊，這可不是一件輕鬆的事。當你是內政部長，你雖然沒有權力，但你說話會有影響力。」賓施馬早前在社交媒體上，支持巴勒斯坦人：「我們為加沙的人們祈禱那不無分婦孺，遭受不公義襲擊的受害者。」
Gerald Darmanin指，賓施馬像是擁抱巴勒斯坦的行為：「你可以擁抱巴勒斯坦，你可以要求巴勒斯坦人的國家，但不需要將猶太人孩子斬首。當你有像賓施馬說話的力量，你要為自己的帖文負責，至少應該譴責哈馬斯的襲擊。」