賽車｜FIA越野車錦標賽今日如常舉行　瑞士車手奪總冠軍

【16:04更新】國際汽車聯盟(FIA)世界場地越野車錦標賽(World RX)首次在香港舉辦，一連兩日在中環海濱一帶舉行本季煞科站。今日(12日)賽事進行香港站第二回合，全日賽事均按原訂安排進行，未有如昨日(11日)首日比賽般要延遲開賽和刪減賽程。每名參賽車手繼續在賽道落力比賽，一輛又一輛越野車高速入彎時揚起大量泥沙，畫面充滿動感，近距離觀賽的觀眾更隨時遭泥沙「打臉」。

來自瑞典的基斯杜化臣開賽初段已經帶出，並將優勢帶到終點，以3分09.300秒衝線，贏得最後一場賽事冠軍。第二名是挪威車手韋比，以3.641秒距離屈居亞軍；英國的奧當路雲得到今場賽事第三名。賽後由政務司副司長卓永興頒獎。