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體育
2023-11-12 13:29:19

賽車｜FIA越野車錦標賽今日如常舉行　瑞士車手奪總冠軍

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FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝)

FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝)

【16:04更新】國際汽車聯盟(FIA)世界場地越野車錦標賽(World RX)首次在香港舉辦，一連兩日在中環海濱一帶舉行本季煞科站。今日(12日)賽事進行香港站第二回合，全日賽事均按原訂安排進行，未有如昨日(11日)首日比賽般要延遲開賽和刪減賽程。每名參賽車手繼續在賽道落力比賽，一輛又一輛越野車高速入彎時揚起大量泥沙，畫面充滿動感，近距離觀賽的觀眾更隨時遭泥沙「打臉」。

來自瑞典的基斯杜化臣開賽初段已經帶出，並將優勢帶到終點，309.300秒衝線，贏得最後一場賽事冠軍。第二名是挪威車手韋比，3.641秒距離屈居亞軍；英國的奧當路雲得到今場賽事第三名。賽後由政務司副司長卓永興頒獎。

FIA越野車錦標賽的沙地賽道，每當車手經過都塵土飛揚。(李睿哲攝) FIA越野車錦標賽的沙地賽道，每當車手經過都塵土飛揚。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA越野車錦標賽的沙地賽道，每當車手經過都塵土飛揚。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA越野車錦標賽設有沙地賽道。(李睿哲攝)

楊潤雄：明白縮短賽道或少許失望

另外，賽事原本在龍和道一段的來回「大直路」賽道，最終賽前因「安全考量」而被刪去。早前有報道指，主辦機構因賽道所需物料不足或未及運抵香港，最終決定把長1.2公里的賽道縮短至800米，有觀眾原本購買座位票只為在「靚位」觀賽，惜願望最終落空。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，縮短賽道的方案由主辦機構和國際賽會按本港實際情況決定，又說按其所知比賽是首度在一般馬路上舉行。他續說，明白市民會有少許失望，將來如再有機會舉行同類賽事，希望可以做得更好。

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FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝) FIA世界場地越野車錦標賽今日如常舉行第二日賽事。(李睿哲攝)
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