賽馬會青少年體育記者計劃招生 郭海𣿭學懂勇於把握機會 黃凱彥學以致用 (附報名連結)

由香港賽馬會和東華三院合辦的「賽馬會青少年體育記者計劃」，今年踏入第11屆，為年齡介乎17-25歲的青少年提供基本新聞工作訓練，名額60個。為期六個月的課程採用互動形式，並由資深傳媒工作者擔任導師向學員傳授心得。這個實戰課程不但讓學員學習理論知識，更可提升語言表達和溝通技巧，並在參與實務體驗和活動中，培養責任感和處事態度。課程現正招生，有機會接受郭子龍、張丕德、趙麗如、李德能、馬啓仁等資深傳媒人指導，助你開拓對多媒體、體育產業的視野。

黃凱彥赴曼聯訓練基地

本地足球愛好者的黃凱彥，因在一次「賽馬會菁英盃」觀賽時遇到「賽馬會青少年體育記者計劃」學員進行直播，於是搜尋關於計劃的詳情後便報名參加，「除了以觀眾角度外，亦嘗試以記者角度去看不同的體育活動。」他表示，計劃分為理論和實踐兩部分；前者邀請到多名導師講解傳媒工作，包括寫稿、拍攝、訪問技巧等；後者為獲得親身報道不同體育賽事的實習機會。

「在課堂上，資深體育評述員化身導師即場教授評述技巧，當中認識各個球員是最基本的責任，在交代比賽的細節同時，亦要略加個人分析。其後在實習階段，我真的有機會在『賽馬會菁英盃』做直播，當時在課堂上學到的評述技巧大派用場。」獲得「導師嘉許獎」的黃凱彥完成計劃後，獲得機會在今年8月到開電視體育部實習，工作包括採訪和資料搜集，碰巧當時杭州亞運舉行在即，他亦有份在香港負責資料搜集。

今年暑假期間，黃凱彥獲得前往英國曼徹斯特的機會，到訪英超球隊曼聯訓練基地，並採訪當地的足球青訓情況，了解英國的足球文化。就讀商科的他表示，這計劃令他發掘到自己的興趣，「發覺自己很喜愛體育記者的工作，將來畢業後亦希望循這方向發展，對體育或傳媒有興趣的青少年不妨參加。」