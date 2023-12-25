賽馬會青少年體育記者計劃招生 郭海𣿭學懂勇於把握機會 黃凱彥學以致用 (附報名連結)

由香港賽馬會和東華三院合辦的「賽馬會青少年體育記者計劃」，今年踏入第11屆，為年齡介乎17-25歲的青少年提供基本新聞工作訓練，名額60個。為期六個月的課程採用互動形式，並由資深傳媒工作者擔任導師向學員傳授心得。這個實戰課程不但讓學員學習理論知識，更可提升語言表達和溝通技巧，並在參與實務體驗和活動中，培養責任感和處事態度。課程現正招生，有機會接受郭子龍、張丕德、趙麗如、李德能、馬啓仁等資深傳媒人指導，助你開拓對多媒體、體育產業的視野。
黃凱彥赴曼聯訓練基地
本地足球愛好者的黃凱彥，因在一次「賽馬會菁英盃」觀賽時遇到「賽馬會青少年體育記者計劃」學員進行直播，於是搜尋關於計劃的詳情後便報名參加，「除了以觀眾角度外，亦嘗試以記者角度去看不同的體育活動。」他表示，計劃分為理論和實踐兩部分；前者邀請到多名導師講解傳媒工作，包括寫稿、拍攝、訪問技巧等；後者為獲得親身報道不同體育賽事的實習機會。
「在課堂上，資深體育評述員化身導師即場教授評述技巧，當中認識各個球員是最基本的責任，在交代比賽的細節同時，亦要略加個人分析。其後在實習階段，我真的有機會在『賽馬會菁英盃』做直播，當時在課堂上學到的評述技巧大派用場。」獲得「導師嘉許獎」的黃凱彥完成計劃後，獲得機會在今年8月到開電視體育部實習，工作包括採訪和資料搜集，碰巧當時杭州亞運舉行在即，他亦有份在香港負責資料搜集。
今年暑假期間，黃凱彥獲得前往英國曼徹斯特的機會，到訪英超球隊曼聯訓練基地，並採訪當地的足球青訓情況，了解英國的足球文化。就讀商科的他表示，這計劃令他發掘到自己的興趣，「發覺自己很喜愛體育記者的工作，將來畢業後亦希望循這方向發展，對體育或傳媒有興趣的青少年不妨參加。」
首屆學員郭海𣿭現為開電視高級體育記者
當時在城市大學就讀公共關係及廣告副學士的郭海𣿭，活躍於籃球隊等運動，因而參加「賽馬會青少年體育記者計劃」，希望了解體育記者的工作。「當年計劃比較濃縮，集中在幾天內上課，除了有馬啓仁和伍家謙等資深傳媒人講課外，更邀得李麗珊跟我們作分享，沒想過有機會接觸他們，真的很興奮。」
計劃完成後，郭海𣿭獲實習機會赴高雄採訪男子乒乓球世界錦標賽，「最初我不太主動，但經過課堂和實習後，我學懂要勇於把握機會。」郭海𣿭認為賽馬會青少年體育記者計劃讓她肯定了向體育記者的方向發展，成為她加入這行業的踏腳石。「由2017年入行至今，採訪過奧運、全運、亞運等大賽，可謂體育記者大滿貫。正如當年賽馬會青少年體育記者計劃的口號—親身經歷、勇敢嘗試，對體育或傳媒工作有興趣青少年，不妨透過這計劃親身經歷，踏出一步嘗試。」
賽馬會青少年體育記者計劃導師陣容
主任導師—資深體育傳媒人郭子龍（錄像製作）、資深體育記者司徒子文（攝影）、資深傳媒人余家強（寫作）
課程導師—資深體育評述員張丕德、資深傳媒人趙麗如、《體路》創辦人及主編徐飛、香港遊艇會公共關係經理林綺淇、香港體育學院社區關係及巿務總監李忠民、傳媒工作者及言語治療師梁凱寧、體育內容製作人梁立民、資深體育傳媒人李漢源、資深體育評述員李德能、多媒體製作人馬啓仁。