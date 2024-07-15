賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃延續 盼推廣至200間學校令1萬人以上參與

賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮 冀3年推廣逾萬學生參與 培育135名教練

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中國香港跳繩總會主辦的賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃在7月14日舉行啟動禮，這計劃為期3年，涵蓋多個層面，在教育局支持下，既會將跳繩運動推廣到更多學校，亦會為有潛質的跳繩運動員提供專業支援，另外亦致力培訓跳繩教練，務求令香港的跳繩運動做到普及化、精英化及專業化。

「齊跳高飛」跳繩計劃今屆為期3年 「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮的主禮嘉賓文化體育及旅遊局局⻑楊潤雄表示：「中總會今年推出新一輪計劃，繼續為中國香港隊培訓精英，出外參賽，爭取佳績。運動員的拼搏精神值得敬佩和學習，希望大家繼續支持香港健兒，於亞洲以至國際體壇上發光發亮。」 賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃於2019年獲馬會捐助，推行為期三年的計劃，並於2024年再度獲得到捐助將計劃延續。新一屆同樣為期三年，有三大重點項目，其一是免費向學校推廣，活動對象範圍廣泛，希望讓幼稚園、小學、中學及大專學生接觸跳繩運動，從認識到鍛煉，發掘自身潛能，建立個人自信，培養團體精神；未來3年，希望能推廣至200間學校，逾10,000人次參與。