賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃延續 盼推廣至200間學校令1萬人以上參與

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中國香港跳繩總會主辦的賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃在7月14日舉行啟動禮，這計劃為期3年，涵蓋多個層面，在教育局支持下，既會將跳繩運動推廣到更多學校，亦會為有潛質的跳繩運動員提供專業支援，另外亦致力培訓跳繩教練，務求令香港的跳繩運動做到普及化、精英化及專業化。
「齊跳高飛」跳繩計劃今屆為期3年
「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮的主禮嘉賓文化體育及旅遊局局⻑楊潤雄表示：「中總會今年推出新一輪計劃，繼續為中國香港隊培訓精英，出外參賽，爭取佳績。運動員的拼搏精神值得敬佩和學習，希望大家繼續支持香港健兒，於亞洲以至國際體壇上發光發亮。」
賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃於2019年獲馬會捐助，推行為期三年的計劃，並於2024年再度獲得到捐助將計劃延續。新一屆同樣為期三年，有三大重點項目，其一是免費向學校推廣，活動對象範圍廣泛，希望讓幼稚園、小學、中學及大專學生接觸跳繩運動，從認識到鍛煉，發掘自身潛能，建立個人自信，培養團體精神；未來3年，希望能推廣至200間學校，逾10,000人次參與。
第二，計劃亦會為精英跳繩運動員提供體能訓練、運動心理、運動傷害防護及營養指導等全方位支援，希望幫助他們突破極限，於未來的亞洲錦標賽、世界錦標賽等不同國際舞台，大放異彩。
第三，計劃將致力培育跳繩教練，除了提升現在教練的專業水平外，也會鼓勵體育老師、畢業生，以及來自其他運動項目的教練，提升跳繩教學技能，期望在3年內培訓135位教練。
梁潤新、何卓錡盼為香港爭光
兩位將會參賽的香港隊跳繩運動員代表梁潤新、何卓錡也很希望為香港增光。兩項團體賽世界紀錄保持者梁潤新說：「我們累積了去年恢復實體比賽後、到美國參加世界賽的經驗，加上這段時間我們全方位加強訓練，包括體能、技術和運動心理等各個層面都有所提升，希望在這次比賽中能發揮出最佳狀態，獲得佳績。」
今屆亞洲跳繩錦賽於7月23至30日在日本川崎舉行，新增了9至11歲組別，今次港隊派出了 200名運動員參賽，共挑戰17個項目；競爭對手主要是來自主辦國日本、中國及韓國，他們近年不少年輕運動員都有非常突出的表現，但港隊總教練莫偉豪仍很有信心，港隊可以在今屆賽事繼續佔據獎牌榜榜首，稱霸亞洲。