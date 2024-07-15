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體育
2024-07-15 17:22:00

賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃延續 盼推廣至200間學校令1萬人以上參與

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賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮 冀3年推廣逾萬學生參與 培育135名教練

賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮 冀3年推廣逾萬學生參與 培育135名教練

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，中國香港跳繩總會主辦的賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃在7月14日舉行啟動禮，這計劃為期3年，涵蓋多個層面，在教育局支持下，既會將跳繩運動推廣到更多學校，亦會為有潛質的跳繩運動員提供專業支援，另外亦致力培訓跳繩教練，務求令香港的跳繩運動做到普及化、精英化及專業化。

賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃7月14日舉行啟動禮。 表演結合跳繩和霹靂舞元素，更有各種高難度動作。 體操運動員黃曉盈與歌手糖妹為香港跳繩運動員獻唱打氣 巴黎奧運賽艇代表趙顯臻及香港前羽毛球代表葉姵延於台上接受跳繩挑戰 本地跳繩運動員和中國香港霹靂舞代表隊攜手為啟動禮作開幕表演 香港前羽毛球代表葉姵延(右二起）、港隊奧運賽艇代表趙顯臻、跳繩運動員KOL張柏鴻、兩名港隊跳繩運動員梁潤新及何卓錡，分享對跳繩運動的看法 賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮 冀3年推廣逾萬學生參與 培育135名教練

「齊跳高飛」跳繩計劃今屆為期3年

「齊跳高飛」跳繩計劃啟動禮的主禮嘉賓文化體育及旅遊局局⻑楊潤雄表示：「中總會今年推出新一輪計劃，繼續為中國香港隊培訓精英，出外參賽，爭取佳績。運動員的拼搏精神值得敬佩和學習，希望大家繼續支持香港健兒，於亞洲以至國際體壇上發光發亮。」

賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃於2019年獲馬會捐助，推行為期三年的計劃，並於2024年再度獲得到捐助將計劃延續。新一屆同樣為期三年，有三大重點項目，其一是免費向學校推廣，活動對象範圍廣泛，希望讓幼稚園、小學、中學及大專學生接觸跳繩運動，從認識到鍛煉，發掘自身潛能，建立個人自信，培養團體精神；未來3年，希望能推廣至200間學校，逾10,000人次參與。

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第二，計劃亦會為精英跳繩運動員提供體能訓練、運動心理、運動傷害防護及營養指導等全方位支援，希望幫助他們突破極限，於未來的亞洲錦標賽、世界錦標賽等不同國際舞台，大放異彩。

第三，計劃將致力培育跳繩教練，除了提升現在教練的專業水平外，也會鼓勵體育老師、畢業生，以及來自其他運動項目的教練，提升跳繩教學技能，期望在3年內培訓135位教練。

梁潤新、何卓錡盼為香港爭光

兩位將會參賽的香港隊跳繩運動員代表梁潤新、何卓錡也很希望為香港增光。兩項團體賽世界紀錄保持者梁潤新說：「我們累積了去年恢復實體比賽後、到美國參加世界賽的經驗，加上這段時間我們全方位加強訓練，包括體能、技術和運動心理等各個層面都有所提升，希望在這次比賽中能發揮出最佳狀態，獲得佳績。」

今屆亞洲跳繩錦賽於7月23至30日在日本川崎舉行，新增了9至11歲組別，今次港隊派出了 200名運動員參賽，共挑戰17個項目；競爭對手主要是來自主辦國日本、中國及韓國，他們近年不少年輕運動員都有非常突出的表現，但港隊總教練莫偉豪仍很有信心，港隊可以在今屆賽事繼續佔據獎牌榜榜首，稱霸亞洲。