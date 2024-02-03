赤兔7 PRO跑鞋 回彈、推進、穩定、抓地全全方升級

跑鞋推薦之中，二月要留意李寧牌的競速訓練跑鞋「赤兔 7 PRO」及日常訓練跑鞋「超輕21」。前者 回彈、推進、穩定、抓地全全方升級，是跑步界值得留意的新產品。而「超輕21」歷經20代的升級改良，再進一步輕彈進步。

赤兔7 PRO跑鞋再度進化 全能跑將全方位升級

「赤兔」系列因為回彈力、穩定性及耐用度皆非常出色，故成為李寧品牌跑鞋系列中的全能跑將。「赤兔 7 PRO」延續系列高性價比及全方位優質體驗的特性，升級配置及設計，為跑者帶來一對適合於不同場地進行系統性訓練的競速訓練跑鞋。

在中底配置方面，李寧赤兔7 PRO較赤兔 6 PRO加厚17%，同時嚴格控制重量，提供更強勁的回彈力，為跑手的速度訓練提供更大助力。為了確保提速時的流暢性，赤兔 7 PRO還提升了鞋頭的上翹幅度，為跑手提供更強的推進力；在穩定性上，赤兔 7 PRO 也進行了升級， 不但用上全掌雙層結構，兩種密度的中底確保跑動時的動態平衡，更加入 PROBAR LOC 足弓穩定系統加強抗扭力，為足弓提供更好支撐，穩定性全面提升；作為全能訓練跑鞋，耐用性亦是赤兔 7 PRO著重考慮的性能要素，在大底耐用度上，繼續採用GCR 輕量防滑橡膠，其耐磨性及抓地力已得到廣泛認同。而鞋面耐用度上同樣有針對性升級，鞋身採用MONO紗線製作，更輕巧透氣同時包裹感十足，耐磨及抗撕裂性亦大幅提升。

▼李寧赤兔 7 PRO圖輯▼