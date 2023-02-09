超越「天勾」渣巴 勒邦占士登基NBA得分王

從不以得分手自居，卻成為NBA史上得分王，被譽為籃球壇史上最佳球員爭逐者之一的「大帝」勒邦占士，香港時間昨晨在常規賽主場對雷霆之戰第三節完前，以一記中距離跳投取得今場個人第36分，正式超越經典球星「天勾」渣巴，登上史上得分王寶座！

由於只差36分，就可以打破渣巴的38,387分紀錄，占士的家人、城中名人巨星、籃球名宿均到場，準備見證歷史一刻。當第三節只餘10.9秒，占士一記14呎跳投破紀錄後，賽事隨即暫停，NBA總裁施華宣布：「屹立了40年的紀錄，很多人從未想過會有人能打破，勒邦，現在你是NBA史上得分王，恭喜！」

渣巴親睹自己在1984年的紀錄被打破後，拿起比賽的籃球，交到占士手中，聲稱從未落淚的「大帝」，此時亦眼泛淚光。占士表示：「我只想說，感謝湖人球迷，你們真的非常特別。能夠與像卡廉(渣巴名字)一樣的傳奇齊名，令我感到誠惶誠恐，請大家起立為隊長鼓掌……感謝我的妻子、女兒、兩個兒子、我的朋友、母親，沒有你們就沒有今天的我。感謝你們的犧牲。我也要感謝NBA，感謝你們讓我實現夢想。」38歲的勒邦占士今場最終射入38分，以38,390分刷新紀錄，但他帶領的洛杉磯湖人隊，卻以130比133不敵奧克拉荷馬雷霆。