趙心童成首位桌球世錦賽奪冠中國及亞洲球手

28歲國家隊好手趙心童在英國克魯斯堡劇院舉行的桌球世界賽最終以局數18：12擊敗世界排名第6的50歲威爾斯籍名將威廉斯(Mark William)，破天荒以業餘身分首度成為世界冠軍，亦是歷來首名亞洲球手奪得這項桌球界最高榮譽。

決賽採取35局18勝制，28歲、持外卡參賽的趙心童一度大幅度領先17比8，其後威爾士老將、三屆冠軍威廉斯一口氣連取四局，將比數收窄至12比17，但趙心童抵住壓力再取一局，以18比12結束賽事，創造歷史，成為中國首名桌球世界冠軍，世界排名升至第11位。趙心童：「我難以置信，無法相信自己在這場賽事所做的，我很興奮。今晚我很緊張，威廉斯仍是個卓越球手、仍是頂尖選手他給了我龐大壓力，他是最好的。」