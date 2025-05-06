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體育
2025-05-06 09:43:00

趙心童成首位桌球世錦賽奪冠中國及亞洲球手

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趙心童成首位桌球世錦賽奪冠中國及亞洲球手。(AP)

趙心童成首位桌球世錦賽奪冠中國及亞洲球手。(AP)

28歲國家隊好手趙心童在英國克魯斯堡劇院舉行的桌球世界賽最終以局數1812擊敗世界排名第650歲威爾斯籍名將威廉斯(Mark William)，破天荒以業餘身分首度成為世界冠軍，亦是歷來首名亞洲球手奪得這項桌球界最高榮譽。

決賽採取3518勝制，28歲、持外卡參賽的趙心童一度大幅度領先178，其後威爾士老將、三屆冠軍威廉斯一口氣連取四局，將比數收窄至1217，但趙心童抵住壓力再取一局，以1812結束賽事，創造歷史，成為中國首名桌球世界冠軍，世界排名升至第11位。趙心童：「我難以置信，無法相信自己在這場賽事所做的，我很興奮。今晚我很緊張，威廉斯仍是個卓越球手、仍是頂尖選手他給了我龐大壓力，他是最好的。」

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趙心童：我難以置信。(AP) 趙心童曾捲入假波案，去年9月解禁復出。(AP) 趙心童擊敗世界排名第6的50歲威廉斯。(AP)

曾捲入假波案 去年9月解禁復出

出生於陝西西安的趙心童，年幼時隨從醫的父母移居廣東，8歲首次接觸桌球，12歲起跟隨前國手伍文忠正式接受桌球專業訓練，2016年展開職業生涯，2021年英國錦標賽決賽以局數105擊敗比利時籍名將比素封王，首膺桌球三大賽錦標，世界排名亦首度殺入前十，其後一度進佔第7位。此外，趙心童於2023年捲入假波案，因僅間接參與而被判10人當中刑期最輕的26個月及罰款7500萬英鎊，其後因配合舉證及認罪而獲減刑至18個月，去年9月解禁復出，中國國內賽事則被禁至今年71日。

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