足球｜「球壇資優生」排行榜　巴塞隆拿雙星耶馬、古巴斯上位最快排榜首

助西班牙奪得2024歐洲國家盃的耶馬爾，被列為球壇資優生第1。

隨着運動科學進步，令操練更科學化，球員運動壽命延長，也更早嶄露頭角。CIES足球觀察站最近發表報告，羅列世界頭100名年輕球星，條件是未足20歲，卻達到一定的比賽經驗。

「資優生」之首當然是巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal），他不足18歲已經是球隊主力，今夏還幫西班牙奪得歐洲國家盃，更有份角逐歐洲足球先生榮譽。這次新星比平均上位時間，快了足足2.75倍之多。