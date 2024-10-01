足球｜「球壇資優生」排行榜　巴塞隆拿雙星耶馬、古巴斯上位最快排榜首

隨着運動科學進步，令操練更科學化，球員運動壽命延長，也更早嶄露頭角。CIES足球觀察站最近發表報告，羅列世界頭100名年輕球星，條件是未足20歲，卻達到一定的比賽經驗。
「資優生」之首當然是巴塞隆拿的耶馬爾（Lamine Yamal），他不足18歲已經是球隊主力，今夏還幫西班牙奪得歐洲國家盃，更有份角逐歐洲足球先生榮譽。這次新星比平均上位時間，快了足足2.75倍之多。
巴塞皇馬名列前茅
巴塞隆拿的拉馬斯亞（球隊青訓營）不愧是足球人才基地，排行榜第二位亦是來自巴塞，後防古巴斯（Pau Cubarsi）。某程度上，他上位的難度比耶馬爾更高，畢竟進攻球員講究天分，防守則多講求經驗，但古巴斯卻以17.63歲成為正選中堅，實在難能可貴，足見他的潛力。
皇家馬德里的巴西新星安迪歷（Endrick）排第3，相比兩位巴塞新星，他雖然比賽機會也多，但論重要性不能相提並論，尤其是皇馬進攻選擇多，他只能是後備球員。當然，他年僅18.13歲就結婚做「老襯」，修心養性專心踢波，相信有助於未來的足球發展。
英超有13名代表晉身「資優生榜」，列各聯賽之冠，又以第5位的曼聯防中邁奴（Kobbie Mainoo）為首；法甲以10人排第二。
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