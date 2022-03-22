足總盃︱利物浦與曼城球迷促改場地　因四強沒有列車返家

溫布萊球場雖然是英國足球的殿堂，然而利物浦與曼城兩支英超爭標大熱，在足總盃的四強大戰，將安排在溫布萊舉行，但兩隊的球迷皆要求英格蘭足總搬到其他地方上演，原來是因為在周末晚上，利物浦與曼徹斯特都沒有列車連接倫敦。而英格蘭足總雖然早在半年前已知，但仍拒絕球迷的建議。

曼城與利物浦球迷分別要求英格蘭足總將足總盃四強，搬到一個方便到達的地方。原因是兩隊的對賽，將安排於4月16日舉行，不過主要連接當地的列車服務，在兩年前已安排在4月16至17日期間進行升級，並停止城際的列車運作。英國傳媒就透露，英格蘭足總早在去年9月已知道足總盃四強可能出現的交通問題，不過比賽仍安排在這兩日舉行。

英足總拒絕更改場地

儘管雙方球迷都向英格蘭足總提出要求，不過英格蘭足總聲明表示將不會更改：「足總將與利物浦及曼城進行商議，包括球迷前往溫布萊球場的途徑，具體資料稍後會進一步公布。我們亦會與Network Rail及National Express商討，尋找解決兩支球會的球迷的交通方法。」

英國傳媒指，在當日即日來回曼徹斯特與倫敦，無論轉車或是坐巴士都是幾乎不可能，至於來往利物浦，最後一班回程的列車在當晚7時35分從國王十字站開出，而比賽在當日傍晚5時30展開，意味即使比賽準時完場，在球迷離場時列車也在差不多時間開出。而據報，曼城已準備尋找長途客車接載球迷。