足總盃︱曼城與利物浦市長齊去信促四強改場地

曼城與利物浦的英格蘭足總盃四強，未開賽已經成為球迷關注事件。雖然英格蘭足總表示不會更改場地，但大曼徹斯特市及利物浦市長分別介入，去信要求足總重新考慮。

由於倫敦的火車服務在4月15至18日期間進行大型維修，以至4月16至17日的比賽，曼城及利物浦雙方球迷，都不能乘坐大型運輸工具來往兩地。大曼徹斯特市長Andy Burnham以及利物浦市長Steve Rotheram就聯合去信足總，要求改期。他們指：「沒有快速、直接的鐵路，很多人將沒有選擇地只有自行駕駛、坐飛機、選擇複雜的鐵路接駁或是留宿。」

憂公路造成嚴重擠塞

兩市長批評：「當你考慮到燃料上漲的成本，這很清楚知道兩隊的支持者出席這場比賽將面對額外的成本和不便，而這也未包括環境影響在內。這裡還有物流和安全情況的考慮，當數以千計球迷長途南下，會令M6公路出現大量車流，這將可能令銀行假日仍迫爆負荷。而且一個小意外將可能造成整條公路的擠塞以及令球迷錯過比賽開始。」

兩市長又指出，有關的鐵路工程是在2019年計劃，而賽程足總也是去年秋季擬定：「經過去年，我們都聽過一個標語『足球沒有球迷，甚麼也不是』很多次。如果這個決定，令到看台上的人們，包括沒有錢或是未能如期抵達，這句說話對很多人來說就毫無意義了。」

兩市長希望英格蘭足總，可以考慮一個對兩地球迷影響最少的方法解決。至於另一場的四強，由於水晶宮與車路士同為倫敦的球隊，故不會受維修服務影響。