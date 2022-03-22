足總盃︱英足總與政府商討　擬四強容許車路士球迷購票

英超球會車路士因為班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）的制裁，令球會不能再出售新的門票，令球隊在歐聯以及足總盃的賽事均受到影響。不過，英格蘭足總據報與英國政府商討，在不影響制裁令之下，讓部分車路士球迷可獲得足總盃的門票。

車路士在周日(20日)的時間，以2:0作客擊敗米杜士堡，成功晉級足總盃決賽並會與水晶宮在四強交手。由於四強的比賽會改到溫布萊上演，英格蘭足總據報已經與政府討論，放寬讓車路士球迷可以取得門票的方案。英足總發言人表示：「我們與政府正商討包括在對水晶宮的比賽提供門票予車路士球迷。我們與政府正想辦法能符合目前對車路士制裁的方案。」

周日僅700車迷入場

英國國會數碼、文化、媒體及體育委員會主席Julian Knight就指出：「車路士是超越它的班主，這是對球迷和群體非常重要的一個有機體。在上周對米杜士堡一戰沒有車路士球迷，這是因為時間短，還可以理解。但是有更多時間準備，足總是沒有理由將他們排除在外。足總是應該容許車路士球迷購票，然後將錢給予烏克蘭的人們。」

在周日對米杜士堡的足總盃，僅得700名車路士球迷能夠入場，而仍有3,800張門票因為制裁而未能出售予車路士的球迷。