足總：與港隊主教練韋斯活結束合作關係

港隊於上周二(18日)亞洲盃外圍賽主場1比2反輸新加坡，緣盡2027年沙特阿拉伯的亞洲盃決賽周，港隊主帥韋斯活的臨場調動備受質疑，除受球迷批評外，文化體育及旅遊局長羅淑佩亦公開稱，不少球迷、包括她自己，對整體戰術及個別球員踢法，以及如何更早調整球隊陣容，與韋斯活的部署有頗大差異，認為必須認真研究及反思。之後已有報道指，韋斯活將會離職，至今天足總終發聲明公布結束合作關係。

韋斯活曾率港隊七連勝

現年49歲、來自英格蘭的韋斯活，去年8月起掌港隊帥印，至上周領港隊出戰20場賽事，獲10勝4和6負；其中，在去年10月起至今年3月，他曾率港隊締造7連勝及10場不敗成績，港隊表現亦見進步，但期間亦不時因「選人」及戰術問題，受球迷質疑。至上月在亞洲盃外圍賽作客絕殺孟加拉4比3一役，打出港隊近期佳作，並燃起出線亞洲盃決賽周的希望；但其後港隊主場只能賽和孟加拉，至上周出線關鍵一戰更在領先的情況下，被作客的新加坡反勝2比1，同時搶走小組出線席位，令近5萬主場球迷大失所望，韋斯活該場遲遲未有換入球員「搏殺」更備受抨擊，而他於賽後記者會亦拒絕向球迷道歉，並繼續受各界批評。