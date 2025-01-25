跑鞋推薦｜馬拉松最佳裝備　Under Armour全新長距離跑鞋Infinite Elite 2登場

跑鞋推薦｜Under Armour全新長距離跑鞋Infinite Elite 2登場

香港馬拉松即將於2月初舉行，跑手們正積極準備，務求在這場年度盛事中取得佳績。Under Armour繼去年推出Infinite Elite及Infinite Pro後，今年再度推出升級版跑鞋——Infinite Elite 2。這款跑鞋配備全新升級的HOVR+緩震中底和更輕量的設計，為跑手提供穩定支持，助其發揮最佳表現。

HOVR+中底：輕盈腳感與高能量回饋 新一代的Infinite Elite 2中底採用高彈性的泡沫微珠壓合的HOVR+泡棉，帶來出色的緩震效果和強勁回彈表現。每一步的落地能量都能高效轉化為邁步動力。此外，中底設計更輕量，比上一代減輕了28克。不論是日常訓練還是長距離跑，都能感受到輕盈的腳感與高能量回饋，從容應對每一步。



輕盈透氣物料 呈獻舒適貼合穿感

輕盈透氣物料：舒適貼合穿感 Infinite Elite 2在各項細節上都進行了革新！鞋面從上一代的Intelliknit升級為輕盈工程網布材質，進一步提升舒適度、透氣性與合腳度。外底採用薄型網格橡膠物料，提供卓越的抓地力與穩定性，同時加強鞋跟包覆感，助力每一步穩定落地。3D模塑EVA鞋墊則增強了整體的舒適性、彈性和緩震效果，即使在長距離訓練中依然耐用。



時尚設計：活力配色 Infinite Elite 2在設計上注入了時尚元素，為跑者提供充滿活力的配色。男款以熒光綠登場，女款則以耀目粉亮相，盡顯個性！同場亦有其他配色選擇，滿足不同跑手的需求。 產品特點一覽 UA HOVR+緩震回彈中底設計：推動雙足前進。

輕盈工程網布鞋面：透氣乾爽。

薄型網格橡膠外底：提供卓越抓地力。

柔軟鞋舌設計：彈性貼合，方便穿脫。

鞋跟設計：幫助平穩著地，減少衝擊。

3D模塑EVA鞋墊：提升穿著舒適度。



購買資訊 Under Armour Infinite Elite 2 即日起於全線Under Armour專門店及Under Armour香港官方網上商店發售。 Under Armour中環旗艦店 地址：中環皇后大道中38號萬年大廈地下 電話：+852 2340 1960

