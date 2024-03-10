跑鞋推薦｜HOKA CIELO X1鞋面、中底、碳纖板全面革新

跑鞋推薦至3月要留意HOKA，HOKA CIELO X1 競速跑鞋CIELO X1 在鞋面、中底、碳纖維板均有全面革新設計，打造出平衡輕盈、推進力與穩定的跑鞋，經實測後獲得優異成績，男女裝午夜藍/青綠配色，將於 3 月上旬全港指定經銷商發售。
CIELO X1 配全新翼狀碳纖維板
CIELO X1 旨在將跑步推至高速，因此揉合 HOKA 的頂尖碳板材技術、中底泡棉科技和幾何學，並設計符合自然步態的不對稱鞋面和鞋底結構，為跑者創造全新的跑步體驗。中底使用雙層超臨界 PEBA 泡棉，內嵌 HOKA 全新翼狀碳纖維板，以獨特的動態切口與側邊穩定翼，配搭下層中底的獨特中空結構，並沿用 MetaRocker™滾動式設計，外底配置區域性耐用橡膠，同時表現輕量與靈活、增加腳部觸地的穩定度，使每一步都達到最高能量回饋，幫助跑者專心全力出擊。
CIELO X1 以機器針織鞋面為基礎，幻彩織紋和光面薄膜設計出充滿未來感的搶眼外型，鮮艷奪目的襯色下有更多顯眼的細節；舒適容易穿著的鞋領，以及不對稱針織鞋舌和再生聚酯鞋帶，配搭腳跟內側設置加厚泡棉，與強化腳跟杯穩定性，令鞋型更貼腳，同時輕盈透氣。
HOKA CLELO X1厚度符合世界田徑總會標準
HOKA CLELO X1 的前後掌落差 7mm，厚度符合世界田徑總會標準，可作為正式比賽鞋款。CIELO X1 通過 HOKA 國際菁英運動員的比賽測試，並獲得優異成績：肯亞長跑好手 Wesley Kiptoo穿上HOKA CLELO X1，在 2023 芝加哥馬拉松以2小時10分28秒衝過終點；來自美國的 Kellyn Taylor 以 1 小時 11 分 40 秒的成績贏得搖滾聖荷西半馬拉松女子組冠軍，並獲得 2024 年美國馬拉松奧運代表隊的選拔資格；美國奧運長跑選手 Rachel Smith 在 USATF 公路 5K 錦標賽上以 15 分 27 秒的成績獲得第二名。