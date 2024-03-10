跑鞋推薦｜HOKA CIELO X1鞋面、中底、碳纖板全面革新

跑鞋推薦至3月要留意HOKA，HOKA CIELO X1 競速跑鞋CIELO X1 在鞋面、中底、碳纖維板均有全面革新設計，打造出平衡輕盈、推進力與穩定的跑鞋，經實測後獲得優異成績，男女裝午夜藍/青綠配色，將於 3 月上旬全港指定經銷商發售。

CIELO X1 配全新翼狀碳纖維板 CIELO X1 旨在將跑步推至高速，因此揉合 HOKA 的頂尖碳板材技術、中底泡棉科技和幾何學，並設計符合自然步態的不對稱鞋面和鞋底結構，為跑者創造全新的跑步體驗。中底使用雙層超臨界 PEBA 泡棉，內嵌 HOKA 全新翼狀碳纖維板，以獨特的動態切口與側邊穩定翼，配搭下層中底的獨特中空結構，並沿用 MetaRocker™滾動式設計，外底配置區域性耐用橡膠，同時表現輕量與靈活、增加腳部觸地的穩定度，使每一步都達到最高能量回饋，幫助跑者專心全力出擊。

CIELO X1 以機器針織鞋面為基礎，幻彩織紋和光面薄膜設計出充滿未來感的搶眼外型，鮮艷奪目的襯色下有更多顯眼的細節；舒適容易穿著的鞋領，以及不對稱針織鞋舌和再生聚酯鞋帶，配搭腳跟內側設置加厚泡棉，與強化腳跟杯穩定性，令鞋型更貼腳，同時輕盈透氣。